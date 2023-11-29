Артист откровенно рассказал, что ему мешает перейти на украинский язык полностью, а также, что думает о заявлениях Ирины Фарион о русскоязычных украинцах.

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Лидер из Green Grey сообщил, почему до сих пор не перешел на украинский

Дизель (псевдоним артиста) отметил, что пока не может говорить по-украински в публичном пространстве, потому что на русском ему удается высказываться лучше.

Я стараюсь, честно говорю. Но уже на втором вопросе перехожу на русский язык, чтобы ясно объяснить мнение. То есть форма подачи, судя по всему, и построение предложений, к которому я привык у себя в голове, она не совсем подходит украинскому языку. Поэтому я переучиваюсь выстраивать логические цепочки на украинском, а не сам язык. Украинский я знаю хорошо,

– рассказал Андрей.

Когда у артиста спросили, как в такой ситуации он создает украинские песни, Яценко ответил, что его гитара "всегда играет на украинском".

Также певец высказался относительно заявлений языковеда Ирины Фарион, которая недавно утверждала, что не может считать украинцами русскоязычных военных.

Война сменила нас всех. Мнения, планы, форма подачи в войну были совсем иными. И Фарион в те годы смотрелась как фрик. Конечно, я против такого радикализма. Что можно сказать больше, чем говорят ребята из "Азова" или волонтеры. Я рад, что наконец-то начинают ставить точки в таких делах. Потому что, кроме как разделять страну на две части, этими действиями ничего не добьешься,

– сказал Андрей.

Дизель также признался, что со своей женой уже 15 лет общается на украинском языке. А вот в публичном пространстве артисту сложно это сделать.

И я, и она русскоязычны. Мы живем вместе около 20 лет и вот примерно лет 15 мы говорим друг с другом на украинском языке. Оно так просто, прикольно. Украинский язык лучше, чем русский в быту. Но когда с людьми встречаюсь, почему-то не могу переключиться. Не могу высказать свое мнение. Я все еще тот человек, который считает, что в этих мыслях есть суть,

– рассказал Андрей.

Что сказала Ирина Фарион