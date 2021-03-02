Джерело:інстаграм Галь Гадот
"Диво-жінка" Галь Гадот втретє вагітна. Голлівудська акторка повідомила про свій особливий стан, поділившись сімейною світлиною.
35-річна акторка потішила шанувальників радісною новиною. Вона показала округлий животик на сімейному селфі, де зображена нееймовірно щасливою.
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На фотографії зіркова сім'я позувала, лежачи на ліжку. 45-річний чоловік Гадот, бізнесмен Ярон Версано, з яким акторка перебуває у шлюбі вже 12 років, ніжно обіймав животик вагітної коханої. Доньки подружжя також мило усміхалися на камеру.
Наразі пара не розсекречує статі малюка та терміну вагітності.
"Ми знову чекаємо на дитину", – написала в публікації Галь.
Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/baby/100583-gal-gadot-stanet-mamoy-v-tretiy-raz.html
Галь Гадот з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Галь Гадот
За декілька годин до оголошення новини про вагітність знамените подружжя побувало на церемонії вручення престижної кінопремії Золотий глобус. Але тоді зірку фільму "Диво-жінка" ніхто не запідозрив у вагітності.
Акторка постала перед камерами в обіймах чоловіка. Для урочистої події вона обрала легку білосніжну мінісукню. Вбрання лише підкреслило струнку фігуру знаменитості. Такий look Гадот поєднала зі світлими босоніжками на підборах. Волосся вона вклала в елегантні локони, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах. Довершила аутфіт мінімалістичними сережками та вишуканою прикрасою на шиї.
Галь Гадот та Ярон Версано на Золотому глобусі / Фото Getty Images
Галь Гадот у білосніжній сукні / Фото Getty Images