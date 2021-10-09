У дівчини мало мізків, – Кондратюк прокоментував інтерв'ю Алі Лорак про гастролі в Росії
Джерело:фейсбук Ігоря Кондратюка
Уперше за 7 років Алі Лорак дала інтерв'ю українському телеканалу. Гастролерка пояснила, що виступає в Росії, бо "дарує музику без кордонів". Натомість Ігор Кондратюк заявив, що в зірки "мало мізків".
На думку Ігоря Кондратюка, скандальна Ані Лорак закопала себе свіжим інтерв'ю, в якому спробувала пояснити, чому 8 років ігнорує російську агресію на Сході України та окупацію Криму. Він пояснює це тим, що співачка несповна розуму.
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Кароліна – яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної дівчини-артистки, в якої, вибачте, мало мізків. Вона навіть не зрозуміла, чому "її не підтримали українські політики",
– висловився Ігор Кондратюк.
За повернення російської гастролерки перепало й уряду України. Кондратюк обурюється, що держава жодним чином не урізає права тих зірок, які перемкнулись на бік Росії. Він сміливо називає їх колабораціоністами.
Скриншот з фейсбуку Ігоря Кондратюка
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Зауважимо, у вересні шоумен створив петицію, в якій вимагає на державному рівні заборонити гастролі російських артистів в Україні, адже це "бізнес на крові". Він пропонує зробити виключення для тих, хто "публічно виступив проти російської агресії".Додамо, Ігор Кондратюк не вперше критикує скандальну Ані Лорак. Перед сольником співачки в Одесі він створив для неї образливий "плейлист". До нього увійшли треки "Гроші – мій Бог", "Без мізків", "Мені 42, а думати нічим".
Повний текст публікації Ігоря Кондратюка:
Кароліна – яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної дівчини-артистки, в якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла, чому "її не підтримали українські політики". Скільки їх, байдужих до війни та вбивств громадян з українськими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі, #атстаньтєатартістав, #нємєшайтємнєслушатькавохачу.
Печалька. А ще тому "печалька", що воююча з агресором держава Україна мала би назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами й урізати їхні громадянські права.