У дівчини мало мізків, – Кондратюк прокоментував інтерв'ю Алі Лорак про гастролі в Росії

Уперше за 7 років Алі Лорак дала інтерв'ю українському телеканалу. Гастролерка пояснила, що виступає в Росії, бо "дарує музику без кордонів". Натомість Ігор Кондратюк заявив, що в зірки "мало мізків".

На думку Ігоря Кондратюка, скандальна Ані Лорак закопала себе свіжим інтерв'ю, в якому спробувала пояснити, чому 8 років ігнорує російську агресію на Сході України та окупацію Криму. Він пояснює це тим, що співачка несповна розуму.

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Кароліна – яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної дівчини-артистки, в якої, вибачте, мало мізків. Вона навіть не зрозуміла, чому "її не підтримали українські політики",

– висловився Ігор Кондратюк.

Варто пояснити, Ані Лорак насмілилась образитися на українських колег і політиків, які не підтримали її у складний час. Схоже, співачка мала на увазі той час, коли вона повелась на гонорари в країні агресора й стала "пташкою, яка дарує музику без кордонів".

За повернення російської гастролерки перепало й уряду України. Кондратюк обурюється, що держава жодним чином не урізає права тих зірок, які перемкнулись на бік Росії. Він сміливо називає їх колабораціоністами.

Скриншот з фейсбуку Ігоря Кондратюка

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Зауважимо, у вересні шоумен створив петицію, в якій вимагає на державному рівні заборонити гастролі російських артистів в Україні, адже це "бізнес на крові". Він пропонує зробити виключення для тих, хто "публічно виступив проти російської агресії".

Ігор Кондратюк не вперше критикує скандальну Ані Лорак. Перед сольником співачки в Одесі він створив для неї образливий "плейлист" . До нього увійшли треки "Гроші – мій Бог", "Без мізків", "Мені 42, а думати нічим".

Повний текст публікації Ігоря Кондратюка:

Кароліна – яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної дівчини-артистки, в якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла, чому "її не підтримали українські політики". Скільки їх, байдужих до війни та вбивств громадян з українськими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі, #атстаньтєатартістав, #нємєшайтємнєслушатькавохачу.

Печалька. А ще тому "печалька", що воююча з агресором держава Україна мала би назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами й урізати їхні громадянські права.