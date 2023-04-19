Молода кохана Остапчука прокоментувала його минулі стосунки: "Вова наробив помилок"

Нова дівчина Володимира Остапчука не бентежиться через його минулі шлюби, що не склалися. Вона вважає, що це пропрацьований досвід.

Володимир Остапчук був двічі одружений та виховує двох дітей від першого шлюбу. Не раз його минулі стосунки публічно обговорювались та викликали скандали.

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Що кохана Остапчука каже про його минулі стосунки

Нова дівчина Володимира Остапчука зізналась, що думає про минулі стосунки коханого. Вона відповіла в інстаграм-сторіз. Катерина поділилась, що знає значно більше та інше, ніж знає аудиторія.

Я розумію, що Вова наробив помилок у перших стосунках. Не думайте, що ідеалізую. Але я знаю більше й моментами – зовсім інакше від того, що знаєте ви. Головне, що він визнав ці помилки, пропрацював з психологом і сам собі пообіцяв їх не повторювати,

– поділилась Полтавська.

Молода кохана шоумена вважає, що його досвід – нормальний для його віку. До того ж вона оцінює його як чоловіка не за минулими стосунками, а за нинішнім ставленням до неї.

"Для мене нормально, що він за 38 років був одружений і має дітей. Було б дивно, якби навпаки. Класно, що є такий досвід. Наші стосунки з ним для нього треті серйозні за все життя. Я оцінюю його по його відношенню до мене – і, повірте, краще чоловіка я не могла уявити".



Катерина про минулі стосунки Остапчука / Фото з інстаграм-сторіз