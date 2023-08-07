Катерина Полтавська поспілкувалась з шанувальниками в інстаграмі та відповіла на запитання прихильників. Одне із запитань стосувалося фінансів – чи утримує її Володимир Остапчук і чи вважає вона нормальним те, що не працює.

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Дівчина Володимира Остапчука про фінанси в стосунках

Катерина різко відповіла в інстаграм-сторіз. Вона підтвердила, що шоумен забезпечує її, але зауважила, що й сама заробляє.

А чому я маю на це відповідати й що за наїзди? Так, Вова мене повністю забезпечує, але я заробляю, бо вважаю, що жінка повинна мати свої кошти, щоб почуватися вільною. Не переймайтеся, я добре почуваюся в плані власних фінансів, але як це може заважати тому, що мій чоловік забезпечує родину?

– написала дівчина.

Кохана Володимира Остапчука додала, що не почувається як нерівноправна частина пари. До того ж вона обирає бути щасливою, а не "доводити щось комусь".



Катерина Полтавська про фінанси в парі / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, зараз пара працює над ремонтом будинку, який Володимир Остапчук придбав з колишньою дружиною Христиною Горняк. Шоумен зізнавався, що планує переїхати в дім з новою коханою до кінця цього року.

Водночас сама ексдружина не збирається заплющувати очі на це, адже будинок належить і їй. Раніше вона пригрозила Остапчуку судом, але наразі зберігає мовчання. Нотаріус буде готова розповісти деталі, коли з'явиться інформація. За її словами, Володимир не хоче йти на перемовини.