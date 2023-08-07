Екатерина Полтавская пообщалась с поклонниками в инстаграме и ответила на вопросы поклонников. Один из вопросов касался финансов – удерживает ли ее Владимир Остапчук и считает ли она нормальным то, что не работает.

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Девушка Владимира Остапчука о финансах в отношениях

Екатерина резко ответила в инстаграм-сториз. Она подтвердила, что шоумен обеспечивает ее, но заметила, что сама зарабатывает.

А почему я должна отвечать на это и что за наезды? Да, Вова меня полностью обеспечивает, но я зарабатываю, потому что считаю, что женщина должна иметь свои средства, чтобы чувствовать себя свободной. Не беспокойтесь, я хорошо чувствую себя в плане собственных финансов, но как это может мешать тому, что мой муж обеспечивает семью?

– написала девушка.

Возлюбленная Владимира Остапчука добавила, что не чувствует себя как неравноправная часть пары. К тому же она выбирает быть счастливой, а не "доказывать что-нибудь".



Екатерина Полтавская о финансах в паре / Фото с инстаграм-сториз

Сейчас пара работает над ремонтом дома, который Владимир Остапчук приобрел с бывшей женой Кристиной Горняк. Шоумен признавался, что планирует переехать в дом с новой любимой до конца этого года.

В то же время сама экс-жена не собирается закрывать глаза на это, ведь дом принадлежит и ей. Ранее она пригрозила Остапчуку судом, но сейчас сохраняет молчание. Нотариус будет готова рассказать детали, когда появится информация. По ее словам, Владимир пока не хочет идти на переговоры.