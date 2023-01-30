Акторка Денисенко попрацювала офіціанткою в ресторані коханої Цимбалюка: навіщо це їй

Днями нова дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна провела у своєму ресторані благодійний день. Гостей її закладу обслуговували зіркові офіціанти – Наталка Денисенко, Арам Арзуманян, Міла Єремєєва та інші. Вони виручили кругленьку суму постраждалим від війни.

Благодійний день у ресторані Світлани Готочкіної відбувся ще 26 січня. Половину від кожного чека вона перераховувала ютуберу та шоумену Денису Христову, який евакуює людей з гарячих точок і допомагає постраждалим від війни. Свої чайові йому віддавали й зіркові офіціанти. Скільки зібрали та хто обслуговував гостей, дізнавайтеся далі.

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Зірки попрацювали офіціантами в ресторані коханої Цимбалюка

У ролі офіціантів були коханий рестораторки Тарас Цимбалюк, актори Наталка Денисенко та Арам Арзуманян, ведуча Міла Єремєєва, дизайнерка Ксюша Шаповалова, інстаграм-блогери Анна Алхім, Вікель, Кирило Ucupcake та інші. Вони приймали та виносили замовлення – від кави до гарячих страв, а чайові за роботу збирали докупи. Так, на благодійність вдалося перерахувати 223 428 гривень. Це більше, ніж планувалося.

Нещодавно я з моїми колегами і знайомими попрацювала офіціанткою в ресторані задля важливої мети. Дякую всім хто прийшов, замовляв, і залишав чайові. Всі кошти підуть на допомогу постраждалим від війни,

– прокоментувала Наталка Денисенко.

Цікаво, що Світлана Готочкіна також подякувала всім, хто завітав до її закладу 26 січня, і заявила, що хоче повторити благодійний день з зірковими офіціантами: "Хочу зробити добру традицію і такі заходи робити раз на місяць".

Зіркові офіціанти в ресторані коханої Цимбалюка / Фото OREST

Наталка Денисенко офіціантка в ресторані коханої Цимбалюка / Фото з інстаграму

Наталка Денисенко офіціантка в ресторані коханої Цимбалюка / Фото з інстаграму

Наталка Денисенко офіціантка в ресторані коханої Цимбалюка / Фото з інстаграму

Зіркові офіціанти в ресторані коханої Цимбалюка / Фото з інстаграму закладу

Нагадаємо, про її роман з зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарасом Цимбалюком стало відомо в листопаді. Після розлучення з візажисткою Тіною Антоненко актора зі Світланою Готочкіною познайомила подруга. Він не шукав нових стосунків, але між ними сталася хімія. Після чуток у пресі пара підтвердила, що разом. Це сталося аж у грудні.