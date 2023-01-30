Благотворительный день в ресторане Светланы Готочкиной прошел еще 26 января. Половину от каждого чека она перечисляла ютуберу и шоумену Денису Христову, который эвакуирует людей с горячих точек и помогает пострадавшим от войны. Свои чаевые ему отдавали и звездные официанты. Сколько собрали и кто обслуживал гостей, узнавайте дальше.

Читайте также Денисенко, Пивоваров, Притула: украинские звезды в самом дорогом украинском мультфильме "Мавка"

Звезды поработали официантами в ресторане любимой Цымбалюка

В роли официантов были любимый рестораторши Тарас Цимбалюк, актеры Наталка Денисенко и Арам Арзуманян, ведущая Мила Еремеева, дизайнер Ксюша Шаповалова, инстаграм-блогеры Анна Алхим, Викель, Кирилл Ucupcake и другие. Они принимали и выносили заказы – от кофе до горячих блюд, а чаевые за работу собирали в кучу. Так, на благотворительность удалось перечислить 22 3428 гривен. Это больше, чем планировалось.

Недавно я с моими коллегами и знакомыми поработала официанткой в ресторане ради важной цели. Спасибо всем кто пришел, заказывал, и оставлял чаевые. Все средства пойдут на помощь пострадавшим от войны,

– прокомментировала Наталка Денисенко.

Интересно, что Светлана Готочкина также поблагодарила всех, кто посетил ее заведение 26 января, и заявила, что хочет повторить благотворительный день со звездными официантами: "Хочу сделать хорошую традицию и такие мероприятия делать раз в месяц".

Звездные официанты в ресторане любимой Цимбалюка / Фото OREST

Наталка Денисенко официантка в ресторане любимой Цимбалюка / Фото из инстаграма

Наталка Денисенко официантка в ресторане любимой Цимбалюка / Фото из инстаграма

Наталка Денисенко официантка в ресторане любимой Цимбалюка / Фото из инстаграма

Звездные официанты в ресторане любимой Цимбалюка / Фото из инстаграма заведения

Напомним, о ее роман со звездой сериала "Поймать Кайдаша" Тарасом Цимбалюком стало известен в ноябре. После развода с визажисткой Тиной Антоненко актера со Светланой Готочкиной познакомила подруга. Он не искал новых отношений, но между ними произошла химия. После слухов в СМИ пара подтвердила, что вместе. Это произошло только в декабре.