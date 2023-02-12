Нова дівчина Тараса Цимбалюка була учасницею "Холостяка": чи змінилась вона відтоді

Тарас Цимбалюк вже кілька місяців зустрічається з рестораторкою Світланою Готочкіною. Виявилось, що дівчина брала участь у шоу "Холостяк" у 2014 році.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів Григорію Решетнику, чи змінилась його кохана після участі у "Холостяку". Як виявилось, Світлана Готочкіна брала участь у 4 сезоні шоу у 2014 році, коли головним героєм був Костянтин Євтушенко. Однак дівчина покинула проєкт після першої вечірки.

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Дівчина Цимбалюка – ексучасниця "Холостяка"

Під час інтерв'ю Григорій Решетник показав Тарасу Цимбалюку архівні кадри зі Світланою на телебаченні. Він запитав, чи змінилась дівчина з того часу.

Час пішов їй на користь. Вона помолодшала років на десять. Може це відео з майбутнього? Так вона мені сама каже: "Боже, подивись, який жах",

– поділився актор.



Світлана Готочкіна у "Холостяку" / Скриншот з відео

Тарас Цимбалюк зізнався, що приховувати особисте життя – спільне рішення пари. "На цьому етапі ми хочемо, щоб не так багато уваги приділялось нашій парі. Така банальна фраза: щастя любить тишу".

Тарас зустрічався ще з однією учасницею "Холостяка"

, після кількох місяців стосунків Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна не планують з'їжджатися . Актор зізнався, що поки не планує занурюватися у сімейне життя, натомість він насолоджується спільним часом з коханою.

Цікаво, що Тарас Цимбалюк мав стосунки ще з однією учасницею "Холостяка" – Вікторією Варлей. Однак цей роман тривав з 2015 до 2017 року. Після розриву вони залишилися друзями.

Після того, як Вікторія засвітилась на шоу "Холостяк", її фото прокоментував Тарас Цимбалюк. Він жартівливо написав, що Віка начебто набрехала про їхні стосунки, та додав: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі". Згодом актор пояснив, що так вирішив підтримати подругу та підігріти до неї інтерес.