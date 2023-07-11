Ми переплачуємо, – дівчина Остапчука розкритикувала сукню українського бренду за 590 євро

Дівчина Володимира Остапчука залишилась незадоволеною через сукню українського бренду. На ній залишилося багато зачіпок після того, як Катерина одягнула її один раз.

У свій день народження Катерина Полтавська одягнула рожево-перламутрову сукню українського бренду. Хоч дівчина одягнула вбрання лише раз, на ній з'явилися дефекти й затяжки.

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Дівчина Остапчука поскаржилась на сукню

Кохана Володимира Остапчука поскаржилась на бренд у сторіз та показала листування з ними. Представниця намагалась пояснити, що сукня виготовлена з сатину – це тендітний матеріал. Та Катерина підкреслила, що ціна має відповідати якості. Її вбрання коштувало 590 євро – майже 24 тисячі гривень.

Аргумент 10 із 10. Давайте тоді будемо робити сукні з марлі. На жаль, деякі українські бренди на тлі того, що українське зараз дуже популярне, трохи забувають, що ціни мають відповідати якості. Gucci ми переплачуємо за історію бренду, а нашим – за те, що вони роблять сукні з матеріалу, який не підходить для цього,

– написала Полтавська.



Листування з брендом / Фото з інстаграм-сторіз

Дівчина показала, що саме трапилося з дорогою сукнею. Затяжки з'явилися на рукаві та животі, куди б не дістали прикраси, що могли спричинити такий дефект.



Сукня Катерини / Фото з інстаграм-сторіз



Сукня Катерини / Фото з інстаграм-сторіз

Катерина Полтавська поспілкувалася з цього приводу з шанувальниками – ті припускають, що сукня була з дефектами ще до придбання. Причиною могла стати груба й тупа голка, якою прошивали матеріал.