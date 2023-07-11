У свій день народження Катерина Полтавська одягнула рожево-перламутрову сукню українського бренду. Хоч дівчина одягнула вбрання лише раз, на ній з'явилися дефекти й затяжки.
Дивіться також Попрацювали разом на городі: Володимир Остапчук привіз нову дівчину до батьків в Умань
Дівчина Остапчука поскаржилась на сукню
Кохана Володимира Остапчука поскаржилась на бренд у сторіз та показала листування з ними. Представниця намагалась пояснити, що сукня виготовлена з сатину – це тендітний матеріал. Та Катерина підкреслила, що ціна має відповідати якості. Її вбрання коштувало 590 євро – майже 24 тисячі гривень.
Аргумент 10 із 10. Давайте тоді будемо робити сукні з марлі. На жаль, деякі українські бренди на тлі того, що українське зараз дуже популярне, трохи забувають, що ціни мають відповідати якості. Gucci ми переплачуємо за історію бренду, а нашим – за те, що вони роблять сукні з матеріалу, який не підходить для цього,
– написала Полтавська.
Листування з брендом / Фото з інстаграм-сторіз
Дівчина показала, що саме трапилося з дорогою сукнею. Затяжки з'явилися на рукаві та животі, куди б не дістали прикраси, що могли спричинити такий дефект.
Сукня Катерини / Фото з інстаграм-сторіз
Сукня Катерини / Фото з інстаграм-сторіз
Катерина Полтавська поспілкувалася з цього приводу з шанувальниками – ті припускають, що сукня була з дефектами ще до придбання. Причиною могла стати груба й тупа голка, якою прошивали матеріал.
- Нагадаємо, свій день народження дівчина шоумена відзначила 24 червня – їй виповнилося 23 роки. Володимир Остапчук привітав її у соцмережах та наживо, подарувавши величезний букет троянд.
- Катерина Полтавська відсвяткувала день народження в одному із закладів Києва, де все було прикрашене квітами.