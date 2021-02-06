У п'ятницю, 5 лютого, головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк оголосив, що невдовзі стане батьком. Первістка пілоту народить кохана Даша Хлистун. Чоловік поділився новим фото з вагітною дівчиною і зізнався, як сильно чекає на появу малюка.

Менше, ніж за рік роману, перспективна українська модель Даша Хлистун завагітніла від "Холостяка" Максима Михайлюка. Попри те, що пара довгий час оберігала особисте життя від журналістів і прихильників, про вагітність моделі вони оголосили разом. Після перших світлин з вагітною коханою пілот опублікував нове фото з чуттєвої зйомки.

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Нове фото Макса Михайлюка з вагітною коханою

Фотосесія відбулась у недобудованому маєтку, який, схоже, вже скоро стане новою оселею подружжя. Джинси і топ Даша Хлистун змінила на звабливу атласну сукню в білизняному стилі. Мінівбрання чорного кольору й на тонких бретелях підкреслило чималий животик дівчини, який обхопив руками майбутній батько.

Модель з розкішною хвилястою укладкою позувала босоніж, сидячи на металевих сходах. Натомість Макс Михайлюк одягнув чорну сорочку, світлі джинси і кросівки. Знаменитості спрямували закохані погляди одне на одного й весело реготали.

Не можу дочекатися побачити людину, яку я ще не бачив, але нереально люблю, яка зайняла всі мої думки, яку я цілу по тисячу разів у день через животик матусі і яка є половинкою мене і половинкою тієї, яку люблю,

– зворушливо написав "Холостяк".



Макс Михайлюк з вагітною коханою / Фото Instagram / @dasha_khlystun_

Що відомо про вагітність Даші Хлистун

Поки пара не розсекречує жодних деталей вагітності. Відомо, що як для Даші Хлистун, так і для Макса Михайлюка майбутня дитина стане первістком. Зараз дівчина, яка мала успішну кар'єру у світовому модельному бізнесі, відмовилася від зйомок і показів. Вона присвятила себе малюку та коханому чоловіку.

Даша Хлистун розповіла, що стать дитини вони з обранцем вже знають, але розголошувати особисте поки не планують. Натомість модель пообіцяла розповісти, як вона дізналась про вагітність та як повідомила про це Максима Михайлюка.

"Одразу скажу, стать дитини ми поки озвучувати не будемо. Але, думаю, вам точно цікаво, як дізнався Макс, як я сама дізналась про вагітність, чи був у мене токсикоз і так далі. Буду скоро з вами ділитися і потрошки розповідати особисте", – поділилась дівчина в інстаграм-сторіс.