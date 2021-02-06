В пятницу, 5 февраля, главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк объявил, что вскоре станет отцом. Первенца пилоту родит любимая Даша Хлыстун. Мужчина поделился новым фото с беременной девушкой и признался, как сильно ждет появление малыша.

Меньше, чем за год романа, перспективная украинская модель Даша Хлыстун забеременела от "Холостяка" Максима Михайлюка. Несмотря на то, что пара долгое время оберегала личную жизнь от журналистов и поклонников, о беременности модели они объявили вместе. После первых фотографий с беременной возлюбленной пилот опубликовал новое фото с чувственной съемки.

К теме Девушка "Холостяка" Максима Михайлюка беременна первенцем: первые фото беременной модели

Новое фото Макса Михайлюка с беременной возлюбленной

Фотосессия состоялась в недостроенном имении, которое, похоже, уже скоро станет новым домом супругов. Джинсы и топ Даша Хлыстун сменила на соблазнительное атласное платье в бельевом стиле. Мини-наряд черного цвета и на тонких бретелях подчеркнул немалый животик девушки, который обхватил руками будущий отец.

Модель с роскошной волнистой укладкой позировала босиком, сидя на металлической лестнице. Между тем Макс Михайлюк надел черную рубашку, светлые джинсы и кроссовки. Знаменитости устремили влюбленные взгляды друг на друга и весело хохотали.

Не могу дождаться увидеть человека, которого я еще не видел, но нереально люблю, который занял все мои мысли, которого я целую по тысячу раз в день через животик мамочки и который является половинкой меня и половинкой той, которую люблю,

– трогательно написал "Холостяк".



Макс Михайлюк с беременной любимой / Фото Instagram / @dasha_khlystun_

Что известно о беременности Даши Хлыстун

Пока пара не рассекречивает никаких деталей беременности. Известно, что как для Даши Хлыстун, так и для Макса Михайлюка будущий ребенок станет первенцем. Сейчас девушка, которая имела успешную карьеру в мировом модельном бизнесе, отказалась от съемок и показов. Она посвятила себя малышу и любимому мужу.

Даша Хлыстун рассказала, что пол ребенка они с избранником уже знают, но разглашать личное пока не планируют. Зато модель пообещала рассказать, как она узнала о беременности и сообщила об этом Максиму Михайлюку.

"Сразу скажу, пол ребенка мы пока озвучивать не будем. Но, думаю, вам точно интересно, как узнал Макс, как я сама узнала о беременности, был ли у меня токсикоз и так далее. Буду скоро с вами делиться и понемногу рассказывать личное", – поделилась девушка в инстаграм-сторис.