Целую по тысячу раз в день: "Холостяк" Макс Михайлюк очаровал новым фото с беременной любимой
В пятницу, 5 февраля, главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк объявил, что вскоре станет отцом. Первенца пилоту родит любимая Даша Хлыстун. Мужчина поделился новым фото с беременной девушкой и признался, как сильно ждет появление малыша.
Источник:инстаграм Максима Михайлюка
Меньше, чем за год романа, перспективная украинская модель Даша Хлыстун забеременела от "Холостяка" Максима Михайлюка. Несмотря на то, что пара долгое время оберегала личную жизнь от журналистов и поклонников, о беременности модели они объявили вместе. После первых фотографий с беременной возлюбленной пилот опубликовал новое фото с чувственной съемки.
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Новое фото Макса Михайлюка с беременной возлюбленной
Фотосессия состоялась в недостроенном имении, которое, похоже, уже скоро станет новым домом супругов. Джинсы и топ Даша Хлыстун сменила на соблазнительное атласное платье в бельевом стиле. Мини-наряд черного цвета и на тонких бретелях подчеркнул немалый животик девушки, который обхватил руками будущий отец.
Модель с роскошной волнистой укладкой позировала босиком, сидя на металлической лестнице. Между тем Макс Михайлюк надел черную рубашку, светлые джинсы и кроссовки. Знаменитости устремили влюбленные взгляды друг на друга и весело хохотали.
Не могу дождаться увидеть человека, которого я еще не видел, но нереально люблю, который занял все мои мысли, которого я целую по тысячу раз в день через животик мамочки и который является половинкой меня и половинкой той, которую люблю,
– трогательно написал "Холостяк".
Макс Михайлюк с беременной любимой / Фото Instagram / @dasha_khlystun_
Что известно о беременности Даши Хлыстун
Пока пара не рассекречивает никаких деталей беременности. Известно, что как для Даши Хлыстун, так и для Макса Михайлюка будущий ребенок станет первенцем. Сейчас девушка, которая имела успешную карьеру в мировом модельном бизнесе, отказалась от съемок и показов. Она посвятила себя малышу и любимому мужу.
Даша Хлыстун рассказала, что пол ребенка они с избранником уже знают, но разглашать личное пока не планируют. Зато модель пообещала рассказать, как она узнала о беременности и сообщила об этом Максиму Михайлюку.
"Сразу скажу, пол ребенка мы пока озвучивать не будем. Но, думаю, вам точно интересно, как узнал Макс, как я сама узнала о беременности, был ли у меня токсикоз и так далее. Буду скоро с вами делиться и понемногу рассказывать личное", – поделилась девушка в инстаграм-сторис.
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