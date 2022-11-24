Кутюрним брендом FROLOV з Києва захоплюється навіть фешн-ікона та редакторка американського Vogue Анна Вінтур, тож не дивно, що в його сукні вдягаються зірки Голлівуду. Зокрема "дівчина Бонда" Ольга Куриленко, яка родом з Бердянська.

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Ольга Куриленко у сміливій сукні FROLOV

Іван Фролов створив для акторки розкішну вечірню сукню з притаманною йому інтелігентною провокацією та відкритою сексуальністю. Це асиметричне чорно-нюдове вбрання з прозовою вставкою на грудях та китицями-блискітками на спині. Свій аутфіт Ольга Куриленко довершила туфлями Rene Caovilla та діамантовими прикрасами VRAI.

Голівудська зірка Ольга Куриленко обрала сукню FROLOV для Walpole British Luxury Awards,

– прокоментував бренд.

Ольга Куриленко в сукні від українського бренду FROLOV / Фото з інстаграму FROLOV

Ольга Куриленко в сукні від українського бренду FROLOV / Фото з інстаграму FROLOV

Нагадаємо, в Ольги Куриленко досить неоднозначна позиція щодо війни. Вона ще 27 лютого нібито підтримала Україну та заговорила про прощання з підлими людьми, але вже в березні "заспівала" про братні народи. Акторка закликала до "миру та єднання" і виправдала всіх росіян, які "не хочуть смерті братів та сестер".

До речі, у травні 2020 року Куриленко, яка до 13 років жила в Бердянську, оскандалилася заявою: "Я не українка, я слов'янка. Тест ДНК показав, що української крові в мені взагалі немає". Вона сказала це після того, як привітала з Днем перемоги, тоді як весь європейський світ відзначав День пам'яті та примирення. Згодом акторка таки пояснила, що від України не відмовлялася, а просто констатувала факт.