У середу, 28 вересня, у рамках Тижня моди в Парижі відбулася унікальна подія для української модної індустрії, передає 24 канал. 18 дизайнерів презентували свої бренди на Vogue UA Ukrainian Designers Showcase. Захід організувала українська редакція фешн-глянцю, аби популяризувати наших модельєрів на світовій арені. Його головною гостею стала ікона стилю Анна Вінтур.

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Анна Вінтур підтримала українських дизайнерів на Тижні моди в Парижі

Головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур поспілкувалася майже з кожним з 18 українських дизайнерів, які представили свій одяг та аксесуари в рамках Vogue UA Ukrainian Designers Showcase. Судячи з відео, британка оцінила креатив наших модельєрів.

Руслан Багінський: "Сьогодні я мав честь і задоволення представити ключові речі RB справжній іконі моди та моїй вічній мотивації. Дякую, пані Вінтур. І дякую Vogue Ukraine за цю можливість".

"Сьогодні я мав честь і задоволення представити ключові речі RB справжній іконі моди та моїй вічній мотивації. Дякую, пані Вінтур. І дякую Vogue Ukraine за цю можливість". Іван Фролов: "Для мене честь поділитися історією FROLOV з Анною Вінтур і відчути підтримку української моди".

Анна Вінтур з українським дизайнером Іваном Фроловим / Фото з інстаграму бренду FROLOV

Анна Вінтур з українською дизайнеркою Світланою Бевзою / Фото з інстаграм-сторіс модельєрки