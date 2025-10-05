Лорен отримала 2823-тю зірку на Голлівудському бульварі, а церемонію провела Емі Шерман-Палладіно – творець "Дівчат Гілмор". Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People.

Лорен Гелен Грем у важливий день підтримали:

Келлі Бішоп – зіграла Емілі Гілмор, маму Лорелай

Скотт Паттерсон – зіграв Люка Дейнса, власника закусочної у Старс Холлоу і коханого Лорелай

Метт Зукрі – зіграв Логана Гантсбергера, хлопця Рорі Гілмор

Янік Трусдейл – зіграв Мішеля Джерарда, колегу Лорелай

А також кілька продюсерів і сценаристів серіалу.

Лорен Гелен Грем і Скотт Паттерсон / Фото Getty Images

Лорен Гелен Грем і Келлі Бішоп / Фото Getty Images

Янік Трусдейл, Лорен Гелен Грем і Метт Зукрі / Фото Getty Images

Продюсерка алеї слави привітала Лорен Гелен Грем з отриманням зірки:

Її шарм, дотепність і талант зробили її іконою для глядачів усього світу, а її роль у серіалі "Дівчата Гілмор" залишила незгладимий слід в історії телебачення. Ми з гордістю відзначаємо її неймовірний внесок в індустрії розваг,

– йдеться у пресрелізі.

