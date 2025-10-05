Лорен отримала 2823-тю зірку на Голлівудському бульварі, а церемонію провела Емі Шерман-Палладіно – творець "Дівчат Гілмор". Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People.
Не пропустіть Меган Маркл уперше з'явилась на Тижні моди в Парижі й вразила розкішним образом
Лорен Гелен Грем у важливий день підтримали:
- Келлі Бішоп – зіграла Емілі Гілмор, маму Лорелай
- Скотт Паттерсон – зіграв Люка Дейнса, власника закусочної у Старс Холлоу і коханого Лорелай
- Метт Зукрі – зіграв Логана Гантсбергера, хлопця Рорі Гілмор
- Янік Трусдейл – зіграв Мішеля Джерарда, колегу Лорелай
А також кілька продюсерів і сценаристів серіалу.
Лорен Гелен Грем і Скотт Паттерсон / Фото Getty Images
Лорен Гелен Грем і Келлі Бішоп / Фото Getty Images
Янік Трусдейл, Лорен Гелен Грем і Метт Зукрі / Фото Getty Images
Продюсерка алеї слави привітала Лорен Гелен Грем з отриманням зірки:
Її шарм, дотепність і талант зробили її іконою для глядачів усього світу, а її роль у серіалі "Дівчата Гілмор" залишила незгладимий слід в історії телебачення. Ми з гордістю відзначаємо її неймовірний внесок в індустрії розваг,
– йдеться у пресрелізі.
Коротко про серіал "Дівчата Гілмор"
Серіал "Дівчата Гілмор" має 7 сезонів і транслювався з жовтня 2000 року до травня 2007 року.
У ньому розповідається про матір-одиначку Лорелай Гілмор, її дочку Рорі та інших жителів вигаданого містечка Старс-Холлоу в Коннектикуті.
У 2016 році на Netflix вийшло продовження серіалу – "Дівчата Гілмор: Рік із життя".