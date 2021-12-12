Олена Усенко виборола право представляти Україну на Дитячому Євробаченні. Цього року конкурс відбудеться у Франції. За тиждень до великого фіналу вокалістка разом із мамою, подругою та командою полетіла в Париж.

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Олена Усенко полетіла в Париж

Дівчина опублікувала кадри з аеропорту на особистій сторінці в інстаграмі. Олена та її команда щиро усміхалися, тримаючи в руках прапор України. Вони щасливі та водночас схвильовані, адже попереду надзвичайно відповідальний етап та представлення України всій Європі.

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Фінал Дитячого Євробачення 2021 році відбудеться в паризькому концерт-холі La Seine Musicale. Ефір транслюватимуть 19 грудня о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, повне інтерв'ю з Оленою Усенко читайте за посиланням у межах проєкту "Інтерв'ю24".

Олена Усенко їде на Дитяче Євробачення: відео 24 каналу