Дитяче Євробачення цього року відбудеться 13 грудня в місті Тбілісі, Грузія. Тож саме там прозвучить пісня "Мотанка", повідомляє Showbiz 24.

Від журі Софія Нерсесян отримала 5 балів, а ось глядачі віддали їй найвищий бал – 6. З загальним балом 11 Софія стала представницею України на Дитячому Євробаченні-2025.

Виступ Софії Нерсесян у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн

  • Лікерія Чирва – 1 бал
  • Ольга Нестерко – 2 бали
  • Софія Нерсесян – 5 балів
  • Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – 6 балів
  • Всеволод Скрима – 3 бали
  • Ангеліна Глогусь – 4 бали
  • Лікерія Чирва – 4 бали
  • Ольга Нестерко – 5 балів
  • Софія Нерсесян – 6 балів
  • Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – 2 бали
  • Всеволод Скрима – 1 бал
  • Ангеліна Глогусь – 3 бали

Як відбувалося голосування в Дії?

Переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 традиційно обирали за результатами голосування журі й глядачів. Згідно з правилами, глядацьке голосування відбувалося у два етапи.

Перший етап розпочався 10 жовтня, а завершився сьогодні о 10:00. В опитуванні, що проходило в застосунку Дія, брали участь усі охочі віком від 14 років. Вони могли віддати голос за одного з шести учасників:

  • Лікерія Чирва – "Не така як всі".
  • Ольга Нестерко – "Зозуля".
  • Софія Нерсесян – "Мотанка".
  • Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – "Зоряний час".
  • Всеволод Скрима – Young heart
  • Ангеліна Глогусь – "Моє серце"

Другий етап відбувся під час трансляції фіналу.

Ведучі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

  • Тімур Мірошниченко
  • Співачка Маша Кондратенко
  • Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва

Журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

  • Співак і автор пісень Влад Дарвін
  • Генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна
  • Співачка Мішель Андраде

Дитяче Євробачення-2025: головне

  • Нагадаємо, що Дитяче Євробачення-2025 прийматиме столиця Грузії Тбілісі.

  • Фінал запланований на 13 грудня.

  • Торік перемогу на пісенному конкурсі, який проходив у Мадриді (Іспанія), здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom.

  • Від України виступав Артем Котенко. Він виконав пісню Hear Me Now і посів 3 місце.