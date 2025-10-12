Дитяче Євробачення цього року відбудеться 13 грудня в місті Тбілісі, Грузія. Тож саме там прозвучить пісня "Мотанка", повідомляє Showbiz 24.
Від журі Софія Нерсесян отримала 5 балів, а ось глядачі віддали їй найвищий бал – 6. З загальним балом 11 Софія стала представницею України на Дитячому Євробаченні-2025.
Виступ Софії Нерсесян у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн
Як голосували журі?
- Лікерія Чирва – 1 бал
- Ольга Нестерко – 2 бали
- Софія Нерсесян – 5 балів
- Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – 6 балів
- Всеволод Скрима – 3 бали
- Ангеліна Глогусь – 4 бали
Як проголосували українці?
- Лікерія Чирва – 4 бали
- Ольга Нестерко – 5 балів
- Софія Нерсесян – 6 балів
- Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – 2 бали
- Всеволод Скрима – 1 бал
- Ангеліна Глогусь – 3 бали
Як відбувалося голосування в Дії?
Переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 традиційно обирали за результатами голосування журі й глядачів. Згідно з правилами, глядацьке голосування відбувалося у два етапи.
Перший етап розпочався 10 жовтня, а завершився сьогодні о 10:00. В опитуванні, що проходило в застосунку Дія, брали участь усі охочі віком від 14 років. Вони могли віддати голос за одного з шести учасників:
- Лікерія Чирва – "Не така як всі".
- Ольга Нестерко – "Зозуля".
- Софія Нерсесян – "Мотанка".
- Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – "Зоряний час".
- Всеволод Скрима – Young heart
- Ангеліна Глогусь – "Моє серце"
Другий етап відбувся під час трансляції фіналу.
Ведучі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
- Тімур Мірошниченко
- Співачка Маша Кондратенко
- Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва
Журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
- Співак і автор пісень Влад Дарвін
- Генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна
- Співачка Мішель Андраде
Дитяче Євробачення-2025: головне
Нагадаємо, що Дитяче Євробачення-2025 прийматиме столиця Грузії Тбілісі.
Фінал запланований на 13 грудня.
Торік перемогу на пісенному конкурсі, який проходив у Мадриді (Іспанія), здобув представник Грузії Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom.
Від України виступав Артем Котенко. Він виконав пісню Hear Me Now і посів 3 місце.