Дитяче Євробачення цього року відбудеться 13 грудня в місті Тбілісі, Грузія. Тож саме там прозвучить пісня "Мотанка", повідомляє Showbiz 24.

Не пропустіть Суперечки загострюються: Євробачення-2026 опинилося під загрозою зриву

Від журі Софія Нерсесян отримала 5 балів, а ось глядачі віддали їй найвищий бал – 6. З загальним балом 11 Софія стала представницею України на Дитячому Євробаченні-2025.

Виступ Софії Нерсесян у фіналі Нацвідбору: дивіться відео онлайн

Як голосували журі?

Лікерія Чирва – 1 бал

Ольга Нестерко – 2 бали

Софія Нерсесян – 5 балів

Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – 6 балів

Всеволод Скрима – 3 бали

Ангеліна Глогусь – 4 бали

Як проголосували українці?

Лікерія Чирва – 4 бали

Ольга Нестерко – 5 балів

Софія Нерсесян – 6 балів

Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – 2 бали

Всеволод Скрима – 1 бал

Ангеліна Глогусь – 3 бали

Як відбувалося голосування в Дії?

Переможця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 традиційно обирали за результатами голосування журі й глядачів. Згідно з правилами, глядацьке голосування відбувалося у два етапи.

Перший етап розпочався 10 жовтня, а завершився сьогодні о 10:00. В опитуванні, що проходило в застосунку Дія, брали участь усі охочі віком від 14 років. Вони могли віддати голос за одного з шести учасників:

Лікерія Чирва – "Не така як всі".

Ольга Нестерко – "Зозуля".

Софія Нерсесян – "Мотанка".

Дует Злати Іванів та Владислава Васицького – "Зоряний час".

Всеволод Скрима – Young heart

Ангеліна Глогусь – "Моє серце"

Другий етап відбувся під час трансляції фіналу.

Ведучі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Тімур Мірошниченко

Співачка Маша Кондратенко

Ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва

Журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Співак і автор пісень Влад Дарвін

Генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна

Співачка Мішель Андраде

Дитяче Євробачення-2025: головне