Щодо Євробачення-2026 висловився федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер. Про це пише Showbiz 24 з посиланням на OE24.
Штокер проти того, щоб виключати Ізраїль з участі у пісенному шоу. На його думку, такий крок суперечитиме європейським цінностям і проявить дискримінацію.
Неможливо, щоб саме ми, як ніхто інший, забороняли єврейському артисту приїхати до Відня,
– наголосив австрійський канцлер.
У пресі повідомляють, що Крістіан Штокер та його державний секретар приховано чинять тиск на австрійського мовника й місто Відень, щоб перешкодити Австрії проводити Євробачення у разі, якщо Ізраїль виключать.
Австрійська телерадіомовна корпорація ORF вже дала письмове підтвердження та згоду прийняти пісенний конкурс у 2025 році. Якщо вона відмовиться від цього, місту-організатору доведеться виплатити штраф сумою до 40 мільйонів євро.
Мер Відня, Міхаель Людвіг, також проти того, щоб Ізраїль дискваліфікували з конкурсу. Водночас він веде дискусію зі Штокером, адже не хоче скасовувати конкурс. Проведення Євробачення в австрійській столиці принесе місту значні прибутки та увагу туристів.
У The Jerusalem Post додають, що Європейська мовна спілка повинна провести голосування щодо участі Ізраїлю в конкурсі. Його планували на грудень, але згодом перенесли на листопад.
Що цьому передувало?
- З 2023 року участь Ізраїлю в Євробаченні спричиняє скандали та конфлікти серед єврофанів. Після конкурсу, що пройшов у 2025 році, ці дискусії загострилися. Деякі з мовників заявили, що вважають несправедливим голосування на конкурсі через "збройні конфлікти" у світі.
- Словенія та Ірландія вже пригрозили, що не братимуть участі в Євробаченні-2026, якщо серед країн-учасниць буде Ізраїль. Бойкотувати конкурс планує й Іспанія – країна "Великої п'ятірки".
- Натомість участь Ізраїлю в Євробаченні підтримують Італія та Німеччина. Своєю чергою, вони готові залишити конкурс, якщо Ізраїль залишить змагання без юридичних підстав. У ЗМІ додавали, що країну також підтримують Швейцарія, Кіпр, Австрія, Греція та Азербайджан.