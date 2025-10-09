Щодо Євробачення-2026 висловився федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер. Про це пише Showbiz 24 з посиланням на OE24.

Штокер проти того, щоб виключати Ізраїль з участі у пісенному шоу. На його думку, такий крок суперечитиме європейським цінностям і проявить дискримінацію.

Неможливо, щоб саме ми, як ніхто інший, забороняли єврейському артисту приїхати до Відня,

– наголосив австрійський канцлер.

У пресі повідомляють, що Крістіан Штокер та його державний секретар приховано чинять тиск на австрійського мовника й місто Відень, щоб перешкодити Австрії проводити Євробачення у разі, якщо Ізраїль виключать.

Австрійська телерадіомовна корпорація ORF вже дала письмове підтвердження та згоду прийняти пісенний конкурс у 2025 році. Якщо вона відмовиться від цього, місту-організатору доведеться виплатити штраф сумою до 40 мільйонів євро.

Мер Відня, Міхаель Людвіг, також проти того, щоб Ізраїль дискваліфікували з конкурсу. Водночас він веде дискусію зі Штокером, адже не хоче скасовувати конкурс. Проведення Євробачення в австрійській столиці принесе місту значні прибутки та увагу туристів.

У The Jerusalem Post додають, що Європейська мовна спілка повинна провести голосування щодо участі Ізраїлю в конкурсі. Його планували на грудень, але згодом перенесли на листопад.

Що цьому передувало?