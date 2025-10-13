На сцені Євробачення Софія виконає пісню "Мотанка". Про що трек – читайте у матеріалі Showbiz 24.
Пісня "Мотанка" – про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів. За легендою, коли на дитину чекає небезпека, у мотанки світяться ниточки. Трек, з яким Софія Нерсесян представлятиме Україну на Євробаченні-2025, – маніфест про допомогу від українських дітей захистити їхні життя.
Текст пісні "Мотанка"
- Автор музики та текст: Світлана Тарабарова
- Автор аранжування: Олександр Сосін
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ,
Ниточки світяться – Віра горить.
Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота.
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Коло вікон не ходи, не ходи.
Коло вікон там не сон, дрімота,
Коло вікон вже давно темнота.
Та я тебе, темрява, не боюсь,
Голос мій чуєш – за світло борюсь.
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ,
Ниточки світяться – Віра горить.
Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.
Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…
Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота.
Мотанку – лялечку,
Що мені змалечку
Рідненькі рученьки мами дали.
Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка
– твій Оберіг
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Різні у мотанки є кольори.
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ
Ниточки світяться – Віра горить
Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мота-мота Мотанка
Тщщщщщ – Мота, Мота.
Софія Нерсесян – "Мотанка": дивіться відео онлайн
Що відомо про Софію Нерсесян?
Софія Нерсесян родом з Києва. Тато дівчинки – з Вірменії, а мама – з України.
Юна артистка обожнює співати з дитинства, а цей талант передався їй від тата і дідуся.
Під час повномасштабного вторгнення Софія займається волонтерством. На допомогу військовим вона вже передала понад 13 мільйонів гривень.
Торік Нерсесян пробувала свої сили на Національному відборі на Євробачення, однак перемогу здобув Артем Котенко з піснею Hear Me Now. Хлопчик посів 3 місце на конкурсі в Мадриді (Іспанія).