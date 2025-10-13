На сцені Євробачення Софія виконає пісню "Мотанка". Про що трек – читайте у матеріалі Showbiz 24.

До речі Оголосили переможця Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Пісня "Мотанка" – про потужний український оберіг, який при народженні діти отримують від матерів. За легендою, коли на дитину чекає небезпека, у мотанки світяться ниточки. Трек, з яким Софія Нерсесян представлятиме Україну на Євробаченні-2025, – маніфест про допомогу від українських дітей захистити їхні життя.

Текст пісні "Мотанка"

  • Автор музики та текст: Світлана Тарабарова
  • Автор аранжування: Олександр Сосін

Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка НЕ СПИТЬ,
Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Коло вікон не ходи, не ходи.
Коло вікон там не сон, дрімота,
Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь,
Голос мій чуєш – за світло борюсь.
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ,
Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота.

Мотанку – лялечку,
Що мені змалечку
Рідненькі рученьки мами дали.
Темною нічкою най захистить тебе Мотанка-лялечка
– твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Різні у мотанки є кольори.
Мотанка лялечка НЕ СПИТЬ
Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мота-мота Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

Софія Нерсесян – "Мотанка": дивіться відео онлайн

Що відомо про Софію Нерсесян?

  • Софія Нерсесян родом з Києва. Тато дівчинки – з Вірменії, а мама – з України.

  • Юна артистка обожнює співати з дитинства, а цей талант передався їй від тата і дідуся.

  • Під час повномасштабного вторгнення Софія займається волонтерством. На допомогу військовим вона вже передала понад 13 мільйонів гривень.

  • Торік Нерсесян пробувала свої сили на Національному відборі на Євробачення, однак перемогу здобув Артем Котенко з піснею Hear Me Now. Хлопчик посів 3 місце на конкурсі в Мадриді (Іспанія).