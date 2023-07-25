Дитяче Євробачення-2023: названо 5 фіналістів Нацвідбору – що про них відомо

25 липня 2023, 16:26
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Джерело:

Суспільне

Суспільне оголосило 5 артистів, що увійшли до фіналу Нацвідбору Дитячого Євробачення. Фінал конкурсу відбудеться вже у жовтні.

24 липня Суспільний мовник оголосив імена 5 фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Їх обрали після прослуховування 10 учасників лонглиста. 

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Хто став фіналістом Нацвідбору

Суспільне утворило експертну раду, до якої увійшли DEMCHUK, KHAYAT та Євген Хмара. Вони визначили фіналістів: 

  • 3'beauties,
  • POLINA BABIY,
  • Анастасія Бєлібова,
  • Денис Грищук,
  • Анастасія Димид.

Музична продюсерка Світлана Тарабарова зізналась, що вибір був не з легких. Але кожен із цієї п'ятірки здатен якісно та професійно представити Україну.

Наша п'ятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні попдіви Анастасія та Поліна,
– сказала Тарабарова.

"Ми сформували дуже сильну пʼятірку фіналістів, щоб український глядач та наше журі мали достойний вибір та змогли відчути, яка дитина має поїхати в Ніццу".

Євген Хмара додав, що кожен з 10 виконавців викликав суперечки між членами ради, адже всі діти є неймовірно талановитими та професійними. Він привітав кожного та зауважив, що конкурс – лише чергова сходинка у житті.


Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму шоу

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення відбудеться у жовтні. Саме ж Дитяче Євробачення-2023 відбудеться 26 листопада у Франції. Місце проведення – Ніцца, Palais Nikaïa.

Що відомо про фіналістів

  • 3'beauties – це тріо Анни, Олександри та Владислави з Луцька. Своєю перевагою вони вважають синергію та єдність у колективі.
  • POLINA BABIY – 14-річна співачка Поліна з Одеси, яка тимчасово живе за кордоном. Вона прагне донести до європейців глибокий сенс своєї пісні та зачарувати енергетикою.
  • Анастасія Бєлібова – 12-річна дівчина з Миколаєва, що здобула вже багато перемог завдяки хисту до балетних танців.
  • Денис Грищук – 12-річний юнак з Волині, що зараз проживає у Польщі. Своєю суперсилою він називає вміння тверезо дивитися на речі. Мріє зібрати великий стадіон в Україні.
  • Анастасія Димид – наймолодша 9-річна учасниця родом з Гошова на Франківщині. Вона вірить у перемогу, бо є українкою та наполегливо працювала й працює для саморозвитку.

Автор: Марія Касій