Дитяче Євробачення-2023: названо 5 фіналістів Нацвідбору – що про них відомо

Суспільне оголосило 5 артистів, що увійшли до фіналу Нацвідбору Дитячого Євробачення. Фінал конкурсу відбудеться вже у жовтні.

24 липня Суспільний мовник оголосив імена 5 фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Їх обрали після прослуховування 10 учасників лонглиста.

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Хто став фіналістом Нацвідбору

Суспільне утворило експертну раду, до якої увійшли DEMCHUK, KHAYAT та Євген Хмара. Вони визначили фіналістів:

3'beauties,

POLINA BABIY,

Анастасія Бєлібова,

Денис Грищук,

Анастасія Димид.

Музична продюсерка Світлана Тарабарова зізналась, що вибір був не з легких. Але кожен із цієї п'ятірки здатен якісно та професійно представити Україну.

Наша п'ятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні попдіви Анастасія та Поліна,

– сказала Тарабарова.

"Ми сформували дуже сильну пʼятірку фіналістів, щоб український глядач та наше журі мали достойний вибір та змогли відчути, яка дитина має поїхати в Ніццу".

Євген Хмара додав, що кожен з 10 виконавців викликав суперечки між членами ради, адже всі діти є неймовірно талановитими та професійними. Він привітав кожного та зауважив, що конкурс – лише чергова сходинка у житті.



Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму шоу

Що відомо про фіналістів

3'beauties – це тріо Анни, Олександри та Владислави з Луцька. Своєю перевагою вони вважають синергію та єдність у колективі.

– це тріо Анни, Олександри та Владислави з Луцька. Своєю перевагою вони вважають синергію та єдність у колективі. POLINA BABIY – 14-річна співачка Поліна з Одеси, яка тимчасово живе за кордоном. Вона прагне донести до європейців глибокий сенс своєї пісні та зачарувати енергетикою.

– 14-річна співачка Поліна з Одеси, яка тимчасово живе за кордоном. Вона прагне донести до європейців глибокий сенс своєї пісні та зачарувати енергетикою. Анастасія Бєлібова – 12-річна дівчина з Миколаєва, що здобула вже багато перемог завдяки хисту до балетних танців.

– 12-річна дівчина з Миколаєва, що здобула вже багато перемог завдяки хисту до балетних танців. Денис Грищук – 12-річний юнак з Волині, що зараз проживає у Польщі. Своєю суперсилою він називає вміння тверезо дивитися на речі. Мріє зібрати великий стадіон в Україні.

– 12-річний юнак з Волині, що зараз проживає у Польщі. Своєю суперсилою він називає вміння тверезо дивитися на речі. Мріє зібрати великий стадіон в Україні. Анастасія Димид – наймолодша 9-річна учасниця родом з Гошова на Франківщині. Вона вірить у перемогу, бо є українкою та наполегливо працювала й працює для саморозвитку.

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення відбудеться у жовтні. Саме ж Дитяче Євробачення-2023 відбудеться 26 листопада у Франції. Місце проведення – Ніцца, Palais Nikaïa.