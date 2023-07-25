24 июля Суспильный вещатель объявил имена 5 финалистов Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Их избрали после прослушивания 10 участников лонглиста.

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Кто стал финалистом Нацотбора

Общественное образование создало экспертный совет, в который вошли DEMCHUK, KHAYAT и Евгений Хмара. Они определили финалистов:

3'beauties,

POLINA BABIY,

Анастасия Белибова,

Денис Грищук,

Анастасия Димид.

Музыкальная продюсер Светлана Тарабарова призналась, что выбор был не из легких. Но каждый из этой пятерки способен качественно и профессионально представить Украину.

Наша пятерка получилась по-настоящему разнообразной и сильной. Здесь и маленькая девочка, поющая народным голосом, и трио девушек, которые своими голосами словно птички пронизывают до глубины души, и вспыльчивый мальчик с уникальным тембром, на которого хочется смотреть, не отводя глаз, и две невероятные поп-дивы Анастасия и Полина,

– сказала Тарабарова.

"Мы сформировали очень сильную пятерку финалистов, чтобы украинский зритель и наше жюри имели достойный выбор и смогли почувствовать, какой ребенок должен уехать в Ниццу".

Евгений Хмара добавил, что каждый из 10 исполнителей вызвал споры между членами совета, ведь все дети невероятно талантливы и профессиональны. Он поздравил каждого и заметил, что конкурс – только очередное место в жизни.



Финалисты Нацотбора / Фото из инстаграма шоу

Финал национального отбора на Детское Евровидение состоится в октябре. Именно Детское Евровидение-2023 состоится 26 ноября во Франции. Место проведения – Ницца, Palais Nikaïa.

Что известно о финалистах