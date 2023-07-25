24 липня Суспільний мовник оголосив імена 5 фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Їх обрали після прослуховування 10 учасників лонглиста.
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Хто став фіналістом Нацвідбору
Суспільне утворило експертну раду, до якої увійшли DEMCHUK, KHAYAT та Євген Хмара. Вони визначили фіналістів:
- 3'beauties,
- POLINA BABIY,
- Анастасія Бєлібова,
- Денис Грищук,
- Анастасія Димид.
Музична продюсерка Світлана Тарабарова зізналась, що вибір був не з легких. Але кожен із цієї п'ятірки здатен якісно та професійно представити Україну.
Наша п'ятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні попдіви Анастасія та Поліна,
– сказала Тарабарова.
"Ми сформували дуже сильну пʼятірку фіналістів, щоб український глядач та наше журі мали достойний вибір та змогли відчути, яка дитина має поїхати в Ніццу".
Євген Хмара додав, що кожен з 10 виконавців викликав суперечки між членами ради, адже всі діти є неймовірно талановитими та професійними. Він привітав кожного та зауважив, що конкурс – лише чергова сходинка у житті.
Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму шоу
Що відомо про фіналістів
- 3'beauties – це тріо Анни, Олександри та Владислави з Луцька. Своєю перевагою вони вважають синергію та єдність у колективі.
- POLINA BABIY – 14-річна співачка Поліна з Одеси, яка тимчасово живе за кордоном. Вона прагне донести до європейців глибокий сенс своєї пісні та зачарувати енергетикою.
- Анастасія Бєлібова – 12-річна дівчина з Миколаєва, що здобула вже багато перемог завдяки хисту до балетних танців.
- Денис Грищук – 12-річний юнак з Волині, що зараз проживає у Польщі. Своєю суперсилою він називає вміння тверезо дивитися на речі. Мріє зібрати великий стадіон в Україні.
- Анастасія Димид – наймолодша 9-річна учасниця родом з Гошова на Франківщині. Вона вірить у перемогу, бо є українкою та наполегливо працювала й працює для саморозвитку.