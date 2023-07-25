24 липня Суспільний мовник оголосив імена 5 фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Їх обрали після прослуховування 10 учасників лонглиста.

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Хто став фіналістом Нацвідбору

Суспільне утворило експертну раду, до якої увійшли DEMCHUK, KHAYAT та Євген Хмара. Вони визначили фіналістів:

3'beauties,

POLINA BABIY,

Анастасія Бєлібова,

Денис Грищук,

Анастасія Димид.

Музична продюсерка Світлана Тарабарова зізналась, що вибір був не з легких. Але кожен із цієї п'ятірки здатен якісно та професійно представити Україну.

Наша п'ятірка вийшла по-справжньому різноманітною та сильною. Тут і маленька дівчинка, яка співає народним голосом, і тріо дівчат, які своїми голосами немовби пташки пронизують до глибини душі, і запальний хлопчик з унікальним тембром, на якого хочеться дивитися, не відводячи очей, і дві неймовірні попдіви Анастасія та Поліна,

– сказала Тарабарова.

"Ми сформували дуже сильну пʼятірку фіналістів, щоб український глядач та наше журі мали достойний вибір та змогли відчути, яка дитина має поїхати в Ніццу".

Євген Хмара додав, що кожен з 10 виконавців викликав суперечки між членами ради, адже всі діти є неймовірно талановитими та професійними. Він привітав кожного та зауважив, що конкурс – лише чергова сходинка у житті.



Фіналісти Нацвідбору / Фото з інстаграму шоу

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення відбудеться у жовтні. Саме ж Дитяче Євробачення-2023 відбудеться 26 листопада у Франції. Місце проведення – Ніцца, Palais Nikaïa.

Що відомо про фіналістів