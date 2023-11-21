Детское Евровидение уже стартовало. После церемонии открытия песенного конкурса был определен порядок выступлений. Украина получила номер 3.

Смотрите также Впервые за время службы в ВСУ: Виталий Козловский анонсировал выход новой песни

Порядок выступлений на Детском Евровидении

Громкий финал Евровидения начнется с выступления представителя Испании. Следующей будет Мальта, а уже за ней – Украина. Конкурс будут закрывать представители Нидерландов.

В общей сложности на Детском Евровидении выступят 16 стран.



Порядок выступлений / Фото Евровидение

Что известно о Детском Евровидении

Детский песенный конкурс состоится во Франции. Финал конкурса прогремит 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце.

Украину в этом году представляет юная 9-летняя певица Анастасия Димид с песней "Цветок". Она родом из села Гошев, что на Франковщине. Девочка одержала победу на Национальном отборе в октябре.