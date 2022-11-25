Злата Дзюнька з Дитячого Євробачення-2022 розчулила кліпом на пісню "Незламна": відео з укриття

Уже 11 грудня в Єревані відбудеться Дитяче Євробачення-2022. Україну на пісенному конкурсі представлятиме Злата Дзюнька з піснею "Незламна". 25 листопада відбулася прем'єра кліпу, знятого в укритті.

13-річна Злата Дзюнька з міста Рава-Руська, що на Львівщині, перемогла на Нацвідборі ще у вересні. З командою Суспільного вона зняла проникливий кліп на конкурсну пісню "Незламна", яка зазвучить на Дитячому Євробаченні-2022 у Вірменії.

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Злата Дзюнька розчулила кліпом на пісню "Незламна"

Оскільки на Євробаченні заборонені "політичні меседжі", то демонструвати кадри руйнувань у кліпі "Незламна" Злата Дзюнька не стала. Однак відео зняте в укритті при свічках. У такий спосіб команда показала, як насправді минає дитинство в Україні, де Росія влаштовує ракетний терор і руйнує енергетичну інфраструктуру.

Насамперед "Незламна" – це пісня-молитва. Вона про те, що зараз відчуває кожен українець, українська дитина. Я хочу, щоб весь світ ще раз почув та побачив силу, стійкість, незламність українського народу,

– коментувала Злата у влозі про Дитяче Євробачення.

Злата Дзюнька – Незламна: дивіться відео онлайн

Публіка оцінила, що кліп "Незламна" про сьогодення українців, а Злата Дзюнька попри юний вік зуміла передати потужний меседж:

"Дуже потужний кліп, ідея, слова пісні. Це наші реалії – в укриттях, при свічках, але попри все ми незламні і сильні духом люди! І ми обов'язково переможемо! Молодець, Злато! Успіху на Євробаченні";

"Чудовий відеокліп до мурах, особливо подобається сцена зі свічками. На жаль, зараз це реальність чи не кожного українця. Було б чудово, якби у постановці номера теж використали свічки, виглядає неймовірно";

"З такою піснею ми обов'язково переможемо, бо ми цього варті";

"Мурахи по тілу, розумничка";

"Дуже гарна пісня та кліп про нашу незламну країну. Успіху Златі".

Нагадаємо, торік представницею України на Дитячому Євробаченні була 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. У Франції вона виступала з авторською піснею "Важіль" та посіла 6 місце.