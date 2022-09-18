Дитяче Євробачення 2022: хто поїде представляти Україну в Єреван

18 вересня відбувся фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення 2022, де назвали переможця. Нею стала 13-річна Злата Дзюнька з Львівщини з піснею "Незламна".

До фіналу Національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2022 увійшло п’ятеро учасників із понад пів сотні охочих, які подали заявки на участь у Нацвідборі: дует "Софія Артеменко та DJ Polіnka", Злата Дзюнька, Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк. Суддями музичного конкурсу стали Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

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Фінал конкурсу проходив у форматі прямого ефіру на телеканалі "Суспільне Культура", який також транслювали на ютуб-каналі "Євробачення Україна" та фейсбук-сторінці Євробачення Україна. Ведучим заходу був Тимур Мірошниченко.

Злата Дзюнька – переможниця відбору

відбудеться 11 грудня в місті Єреван, де розташований Концертний комплекс імені Карена Демірчяна.

13-річна співачка Злата Дзюнька проживає у містечку Рава-Руська, що на Львівщині. Навчається у ЗОШ 1, і нещодавно перейшла до 9 класу. Вона – учасниця та лауреатка багатьох конкурсів та фестивалів, зокрема Prague Art Festival (Чехія), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польща).

У фіналі Національного відбору на Дитяче Євробачення-2022 Злата Дзюнька виконувала авторську пісню "Незламна", де за неї проголосувала найбільша кількість глядачів та віддали свої бали судді.

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Нагадаємо, що торік представницею України на Дитячому Євробаченні була 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виступала з піснею "Важіль" та зайняла 6 місце на конкурсі в Парижі.