Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2022 состоится 18 сентября. В это время выберут представителя Украины на конкурсе. Кто претендует на поездку в Армению – читайте дальше.
К теме Детское Евровидение-2022: в каком городе проведут нынешнее певческое шоу
Имена финалистов Нацотбора на Детское Евровидение-2022
- Дуэт "София Артеменко и DJ Polinka";
- Злата Дюнька;
- Елизавета Петрук;
- Дарья Реброва;
- Диана Стасюк.
В этом году дети имели возможность подать заявки из-за границы. Поскольку многие украинские дети из-за войны уехали из Украины, то организаторы позволили сделать это.
Где смотреть финал Нацотбора
Прямой эфир финала можно будет посмотреть на телеканале Общественное Культура, ютуб-каналы Евровидения Украины и фейсбук-странице Евровидения Украины.
Где состоится Детское Евровидение-2022
В 2022 году Детское Евровидение пройдет 11 декабря в армянском городе Ереван.