Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2022 состоится 18 сентября. В это время выберут представителя Украины на конкурсе. Кто претендует на поездку в Армению – читайте дальше.

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Имена финалистов Нацотбора на Детское Евровидение-2022

Дуэт "София Артеменко и DJ Polinka";

Злата Дюнька;

Елизавета Петрук;

Дарья Реброва;

Диана Стасюк.

В этом году дети имели возможность подать заявки из-за границы. Поскольку многие украинские дети из-за войны уехали из Украины, то организаторы позволили сделать это.

Где смотреть финал Нацотбора

Прямой эфир финала можно будет посмотреть на телеканале Общественное Культура, ютуб-каналы Евровидения Украины и фейсбук-странице Евровидения Украины.

Где состоится Детское Евровидение-2022

В 2022 году Детское Евровидение пройдет 11 декабря в армянском городе Ереван.