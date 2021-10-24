Дитяче Євробачення 2021: хто представлятиме Україну на конкурсі

Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2021 відбувся 24 жовтня, і зараз стало відомо, що представляти Україну у Франції поїде 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виконувала авторську пісню "Важіль".

За перемогу у Дитячому Євробаченні 2021 боролись 12 дітей-вокалістів. На телевізійному концерті, який відбувся 24 жовтня, конкурсанти презентували композиції, а професійне журі та глядачі голосували за улюбленців.

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Від суддів Олена отримала 52 бали, водночас як глядачі – 11. Вона стала лідеркою як голосування журі, так і глядацького голосування. Відтак, із загальною сумою у 63 бали вона здобула перемогу. Вже 19 грудня 2021 року Олена зможе представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Парижі.

Що відомо про Олену Усенко

Дівчинці – 14 років, вона проживає у Білій Церкві, що на Київщині, та вивчає вокал у Katapulta art music school. Минулого року вона теж брала участь у Нацвідборі "Дитячого Євробачення" і потрапила до фіналу, але не здобула перемогу.



Переможниця Нацвідбору Дитячого Євробачення в Україні / Фото з інстаграму "Суспільного"

Хто увійшов в склад журі у 2021 році: