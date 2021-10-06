Дитину врятували, – Лілія Подкопаєва вперше розповіла про операцію старшої доньки

43-річна олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вкрай рідко розкриває деталі особистого життя, особливо ті, які стосуються дітей. Лише зараз вона зізналась, що більш як рік тому її старшій доньці зробили складну операцію.

Відверту заяву спортсменка зробила в ефірі одного з рейтингових телешоу. Так, у 13 років у Кароліни – доньки Лілії Подкопаєвої та Тимофія Нагорного – розірвалася судина. У дівчинки з'явилась кров'яна пляма, яка тисла й викликала нестерпний біль.

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Покласти край стражданням Кароліни могла лише складна операція. Зіркова матуся дала згоду на хірургічне втручання, і лікарі врятували її доньку.

Операція тривала 4 години, емоційно це дуже страшно, боляче і важко. Операція пройшла успішно, і мою дитину врятували. Я тоді готова була руки цілувати лікарям,

– пригадала Лілія Подкопаєва.

Вона додала, що в той час, як тривала операція, перебувала ніби у прострації. На щастя, усе обійшлося. Зараз старша донька олімпійської чемпіонки здорова й енергійна.

Лілія Подкопаєва з донькою Кароліною / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки

Нагадаємо, у Лілії Подкопаєвої троє дітей – син Вадим, якого гімнастка всиновила, коли йому було шість місяців, доньки Кароліна та Евеліна (молодшу вона народила від бізнесмена Ігоря Дубінського). Старша дівчинка була довгожданою для олімпійської чемпіонки, адже лікарі запевняли, що вона не зможе завагітніти.