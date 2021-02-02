Судебное заседание с участием Сергея Пархоменко (Сереги) и его бывшей жены Полины Ололо состоялось 2 февраля. Согласно решению, дети пары продолжат жить с мужчиной.

Источник: "Обозреватель", инстаграм Полины Ололо

Семейные междоусобицы Сереги и Полины длятся около года. Несмотря на попытки женщины забрать у исполнителя детей, сейчас они будут жить с ним до вынесения решения по существу.

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Дети Сереги остаются жить с ним

Как сообщают в издании, согласно решению Киевского апелляционного суда от 2 февраля несовершеннолетние сыновья Марк и Платон остаются жить с отцом. Полина Ололо вроде бы не предоставила необходимых доказательств и суд отказал, чтобы сыновья Марк и Платон проживали с ней. Представители судебного процесса якобы приняли во внимание слова воспитателя мальчиков Филиппа.

"По странному стечению обстоятельств, суд не отправил повестки нашим свидетелям и забыл сообщить нам о вызове Пархоменко и няни Филиппа в суд, чем лишил нас возможности подготовить свои вопросы. Сергей Пархоменко путался в показаниях, стыдливо пряча глаза, когда не смог вспомнить даже адреса, где он якобы проживает вместе с детьми в Харькове", – рассказала Полина в своем инстаграм-профиле.



Серега на судебном заседании 2 февраля в странном образе / Скриншот из инстаграм-сторис Ололо

Женщина также поделилась, что Серега в суде утверждал, что Полина видится с детьми и говорит по телефону, правда, сейчас встречается с ними реже, поскольку пандемия. Ололо заметила, что все это сплошная ложь и оно продолжает бороться за своих детей. Следующее судебное заседание состоится 23 марта. Серега решение суда не комментирует.

Что известно о разборках между Серегой и экс-супругой?

Стоит напомнить, что в марте 2020 года Полина Ололо обвинила Серегу в похищении детей. Также он якобы запретил ей общаться с детьми и прятал от матери. С тех пор Полина видела одного из сыновей лишь раз. Сам Серега все отрицал и отказывался комментировать заявления жены. Недавно шокирующими свидетельствами о брате поделилась и сестра Сереги Алена. По ее словам, она чувствовала жестокое отношение к себе еще с самого детства.