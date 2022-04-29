"Діти бачили, що тато плаче": як Маша Єфросиніна переживає розлуку з чоловіком

Українська телеведуча Маша Єфросиніна страждає через розлуку з чоловіком. Вона розповіла, що цьогоріч річницю знайомства їм доведеться провести на відстані.

Чимало українських сімей розлучилися через війну в Україні. Так само й Маша Єфросиніна розлучилась з чоловіком. Тимур перебуває в Києві у теробороні.

Дивіться також Даша Квіткова розповіла про сюрприз від чоловіка: "Місяць не бачились"

Маша Єфросиніна про розлуку з чоловіком

Телеведуча поділилась, що 2 травня буде річниця зі знайомства з чоловіком. Вперше цей день подружжя проведе порізно.

Діти вперше бачили, що тато плаче. Ми ніколи не розлучалися так довго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомилися, і це буде наше перше 2 травня у розлуці,

– сказала Маша Єфросиніна.

Чоловік телезірки зв'язується з коханою відеозв'язком. Він часто просить її не плакати й зберігати хороший настрій.

"Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо і дбаємо один про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко або син нарвав мені квіти. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності – я розкисаю".

Ніякої романтики не дозволяємо, не хочеться. Останній романтичний момент у нас був, коли він показав мені орхідеї. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні у квартирі дуже багато орхідей. "Дивися вони всі розквітли, я все поливаю". Ось це романтика!

– зізналась зірка.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Як зірки переживають розлуку з другими половинками