Сидів за одним столом з Бандерою, – дід лідера гурту Kozak System був сотником УПА
Джерело:"У гостях у Дмитра Гордона"
Лідер гурту Kozak System Іван Леньо у новому інтерв'ю розповів про діда, який був сотником УПА. Музикант підкреслив, що він родом зі справжньої бандерівської сім'ї.
До проголошення незалежності України Іван Леньо навчався в Росії, але коли в Києві відкрили клас акордеона, то відразу повернувся додому. Артист не приховує, що навіть тоді було складно навчатися в Росії, оскільки він зростав у патріотичній сім'ї.
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Іван Леньо про діда, який був сотником УПА
Музикант розповів, що його дідусь був сотником Української повстанської армії. Тому в сім'ї артиста завжди було патріотичне виховання, Іван з дитинства знав історію батьківщини, за що боролися його предки. Тому під час навчання у Воронежі мав сильне бажання якомога швидше повернутися додому.
Я не хотів там залишатися. Ну, чуже воно мені було. Я сам справді з бандерівської родини. Мій дід був сотником УПА. І мене виховували досить патріотично,
– розповів артист.
У дитинстві батько розповідав Іванові, що його дідусь був особисто знайомий зі Степаном Бандерою, вони товаришували.
Дід сидів неодноразово за одним столом зі Степаном Бандерою,
– сказав музикант.
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Іван Леньо є одним з тих музикантів, які завжди пропагували українську культуру. У час війни артист разом з гуртом Kozak System проводить благодійні концерти не лише в Україні, а й у Європі. Музиканти роблять все для того, щоб світ не забував про війну. Лідер колективу раніше наголошував – якщо людина не вміє воювати, то має боротися за перемогу на інших фронтах.
Зараз колектив перебуває у благодійному вуличному турі. Де можна почути виконання легендарних пісень Kozak System – дізнавайтеся у соцмережах гурту.