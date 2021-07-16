Один з найкращих футболістів Великої Британії сміливо експериментує з іміджем. У 90-х він чи не першим перефарбувався в блондина. Схоже, Девід Бекхем вирішив згадати молодість й підбив на авантюру синів.

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Так, його 18-річний син Ромео став блондином з рідкими темними пасмами, а 16-річний Круз перефарбувався у яскраво-рожевий. Після зміни зачіски Бекхем зробив селфі з синами, які менше ніж за добу набрали 1,2 мільйона лайків.

Іноді хлопцям треба нагадувати, хто зробив це першим у 90-х. Судячи з їхніх облич, вони не надто цим задоволені,

– з гумором підписав Девід Бекхем.

Девід Бекхем з синами / Фото з інстаграму футболіста

Девід Бекхем з сином Крузом / Фото з інстаграму футболіста

На диво, Вікторія Бекхем спокійно відреагувала на зміну іміджу чоловіка та синів. "Тато зробив це першим, і зараз це виглядає навіть краще, ніж тоді", – емоційно написала дизайнерка.

22-річний Бруклін Бекхем також оцінив експеримент батька й братів. "Виглядає так круто", – зізнався хлопець у коментарях.