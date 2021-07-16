Один из лучших футболистов Великобритании смело экспериментирует с имиджем. В 90-х он едва ли не первым перекрасился в блондина. Похоже, Дэвид Бекхэм решил вспомнить молодость и подбил на авантюру сыновей.

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Так, его 18-летний сын Ромео стал блондином с редкими темными прядями, а 16-летний Круз перекрасился в ярко-розовый. После смены прически Бекхэм сделал селфи с сыновьями, которые меньше чем за сутки набрали 1,2 миллиона лайков.

Иногда ребятам надо напоминать, кто сделал это первым в 90-х. Судя по их лицам, они не очень этим довольны,

– с юмором подписал Дэвид Бекхэм.



Дэвид Бекхэм с сыновьями / Фото из инстаграма футболиста​



Дэвид Бекхэм с сыном Крузом / Фото из инстаграма футболиста

На удивление, Виктория Бекхэм спокойно отреагировала на смену имиджа мужа и сыновей. "Папа сделал это первым, и сейчас это выглядит даже лучше, чем тогда", – эмоционально написала дизайнер.

22-летний Бруклин Бекхэм также оценил эксперимент отца и братьев. "Выглядит так круто", – признался парень в комментариях.