Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, на деокупованій Дергачівщині працюють безпечні простори для місцевих. Аналогічні майданчики планують відкрити й в інших населених пунктах Харківської області. Зокрема – в Савинцях.

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Цього разу до жителів села Безруки приїхали Сергій Жадан, Павло Коробчук та Зоряна Биндас. Все пройшло гарно, безпечно та з безліччю усмішок.

Діти не зависали у смартфонах. Діти слухали, молодь слухала. Всі вірші, які читали – це про них самих. Про дітей; про громаду, яка пережила окупацію; про ситуації, коли повертаєшся з евакуації, а твого будинку вже немає. Все подали в гарній творчій формі. Це – один з чудових прикладів, як має жити громада після деокупації,

– розповіла Черненко.

На зустріч приїхав Сергій Жадан / Скриншот з відео

Село Безруки перебувало під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення населений пункт був більш-менш цілим. Але зрештою окупати нещадно гатити по селу. Були й знищені будинки, й поранені та загиблі.

Однак громада, попри все, повертається до життя. Місцеві роблять усе можливе, аби як діти, так і дорослі мали безпечні простори, де можна корисно провести час.

Усі ми розуміємо, що сьогодні найбільша проблема – це проблема фронту та війська. Потрібно допомагати військовим. Ми це розуміємо. Але разом з тим дуже важливо та принципово не забувати про наших дітей, не забувати про освіту. Вона упродовж останніх кількох років у доволі печальному стані. Спершу Covid, потім – повномасштабна війна. Це був удар по системі освіти та школі. Цим потрібно займатися,

– наголосив Сергій Жадан.

Зверніть увагу! Восени авторитетне видання The New York Times оприлюднило список книжок, які рекомендовані до читання. Туди увійшла й поезія Сергія Жадана.