Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, на деоккупированной Дергачевщине работают безопасные площадк для местных. Аналогичные места планируют открыть и в других населённых пунктах Харьковской области. В частности – в Савинцах.

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На этот раз к жителям села Безруки приехали Сергей Жадан, Павел Коробчук и Зоряна Биндас. Все прошло хорошо, безопасно и с множеством улыбок.

Дети не зависали в смартфонах. Дети слушали, молодежь слушала. Все стихи, которые читали – это о них самих. О детях; об общине, пережившей оккупацию; о ситуациях, когда возвращаешься из эвакуации, а твоего дома уже нет. Все представили в хорошей творческой форме. Это один из замечательных примеров, как должна жить община после деоккупации,

– рассказала Черненко.

На встречу приехал Сергей Жадан / Скриншот по видео

Село Безруки находилось под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. После освобождения населенный пункт был более-менее целым. Но, в конце концов, оккупанты начали беспощадно бить по селу. Были и уничтожены дома, и ранены и погибшие.

Однако община, несмотря ни на что, возвращается к жизни. Местные делают все возможное, чтобы как дети, так и взрослые имели безопасное пространство, где можно полезно провести время.

Все мы понимаем, что сегодня самая большая проблема – проблема фронта и войска. Нужно помогать военным. Мы понимаем это. Но вместе с тем очень важно и принципиально не забывать о наших детях, не забывать об образовании. Оно за последние несколько лет в довольно печальном состоянии. Сначала Covid, затем – полномасштабная война. Это был удар по системе образования и школе. Этим нужно заниматься,

– подчеркнул Сергей Жадан.

Обратите внимание! Осенью авторитетное издание The New York Times обнародовало список книг, рекомендованных к чтению. Туда вошла и поэзия Сергея Жадана.