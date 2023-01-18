Для мене ця трагедія є особистою, – Святослав Вакарчук про загибель керівництва МВС у Броварах
Джерело:Святослав Вакарчук
У середу, 18 січня, у Броварах впав гвинтокрил. У цій авіакатастрофі загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Це ще одна трагедія для України. І особиста трагедія для Святослава Вакарчука.
Україна ще не встигла отямитися від трагедії в Дніпрі, як знову розлетілася жахлива звістка. Ранок 18 січня мав бути святковим для українців, які у цей день відзначають Другий Святий вечір, однак ми вкотре у скорботі.
До теми Катастрофа у Броварах: Дорофєєва, Цимбалюк та інші реагують на падіння гвинтокрила
Цього ранку керівництво МВС гелікоптером летіло у відрядження в одну з "гарячих" точок. Однак у Броварах гвинтокрил впав. Всі 9 осіб, які перебували на борту, загинули. Серед них і вище керівництво Міністерства внутрішніх справ – очільник відомства Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
Святослав Вакарчук відреагував на смерть Дениса Монастирського
Артист висловив щирі співчуття рідним всіх, хто загинув у цій катастрофі. Особливо важко усвідомлювати, що пішли з життя діти. Це жахлива трагедія для всього українського народу. Вакарчук зазначив, що для нього це ще й особиста трагедія.
Для мене ця трагедія є особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближали перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата. Вічна пам'ять всім загиблим!
– написав Святослав Вакарчук у соцмережах.
Катастрофа у Броварах: коротко про головне
- Вранці 18 січня поблизу дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На ньому перебували глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- За попередньою інформацією, під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки де і зупинився.
- Наразі триває слідство. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися до поліції й повідомити все, що знають.
- Станом на 11:00 відомо загибель 15 осіб. Серед жертв – 3 дітей. Також 25 постраждалих потрапили до лікарень, серед яких 10 дітей.
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