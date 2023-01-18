Украина еще не успела прийти в себя трагедии в Днепре, как снова разлетелось ужасное известие. Утро 18 января должно было быть праздничным для украинцев, которые в этот день отмечают Второй Святой вечер, однако мы еще раз в скорби.

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В это утро руководство МВД вертолетом летело в командировку в одну из "горячих" точек. Однако в Броварах вертолет упал. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них и высшее руководство Министерства внутренних дел – глава ведомства Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

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Артист выразил искренние соболезнования родным всех погибших в этой катастрофе. Особенно трудно осознавать, что ушли из жизни дети. Это ужасная трагедия для всего украинского народа. Вакарчук отметил, что для него это еще и личная трагедия.

Для меня эта трагедия личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы многое сотрудничали, вместе приближали победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!

– написал Святослав Вакарчук в соцсетях.

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