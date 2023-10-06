Гітарист OTorvald отримав поранення на фронті: гурт провів аукціон, який довів глядачів до сліз

На фронті отримав поранення Денис Мизюк – гітарист O.Torvald. Він зараз перебуває у важкому стані, тож музиканти на концерті провели аукціон, щоб зібрати гроші на його лікування. Артисти зібрали величезну суму, а після аукціону трапилася зворушлива історія.

Денис Мизюк вже давно захищає Україну на передовій. Нещодавно гітарист отримав поранення, тому потребує серйозного лікування.

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O.Torvald допомогли гітаристу

Музиканти не залишили колегу в біді. Під час концерту у Києві гурт O.Torvald оголосив про аукціон. Вони виставили на продаж гітару Дениса.

Її вдалося продати за вражаючу суму – 150 000 гривень.

Я дякую, що наші люди вкотре довели, що ми єдині і нас не зламати. Дякую за всі слова підтримки. Для нас це був дуже емоційний концерт,

– повідомив Женя Галич.

Зворушлива історія після аукціону

Глядачів вразила історія під час концерту. Нею у поділилася шанувальниця, яка відвідала концерт гурту. За її словами, гітару хотіли купити чоловік та хлопець, вони перебивали ціну один одного. Зрештою перемогла сума в 150 000 гривень.

Виявилося, що хлопець, який запропонував меншу суму, грає на гітарі, хоч і частково немає пальців. Тож, чоловік, який виграв на аукціоні, забрав гітару, вийшов на сцену і подарував її тому хлопцеві.

Люди навколо заливаються сльозами. Після концерту біля мене опинився той самий хлопець, якому подарували гітару. Він каже другу, що не мав грошей на неї, лише 5000, але знав, у кого може позичити 100 000. Він просто хотів допомогти з лікуванням гітаристу O.Torvald, і щоб ця гітара грала,

– розповіла глядачка.



Юлія розповіла про інцидент на концерті / Скриншот

Денис наразі не виступає з гуртом

У серпні цього року на сторінці O.Torvald з'явилася заява щодо участі у колективі гітариста Дениса Мизюка. Музиканти повідомили, що наразі він не є концертним учасником гурту.

"Це рішення далось важко, але ми прийняли його разом з Денисом. Він був і залишається важливою частиною O.Torvald, проте зараз має сфокусуватись на відновленні", – йшлося у повідомленні.

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