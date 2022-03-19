Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк опублікував нове відео на особистій сторінці. У ньому він просить російських військових одуматись.

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"Повертайтеся живими до своїх сімей"

"Всім привіт з Києва! Я Андрій Хливнюк – вокаліст гурту "Бумбокс", а також боєць національної патрульної поліції міста Києва. Хочу сказати наступне: за 20 з чимось днів вторгнення "денацифікувати" армії фашистській вдалося лише дитячі садки, житлові будинки, захопити вдалося кілька доріг, на яких їх палять. Ніхто цього не забуде і не пробачить. Це треба розуміти дуже чітко", – підкреслив музикант.

Андрій Хливнюк закликав усіх тих російських військових, які розуміють, що чинять злочин – кидати зброю.

Якщо вас направили сюди для того, щоб вбивати та грабувати, але ви цього не хочете, бо розумієте, що це злочин без терміну давності, – здайтеся в полон, кидайте зброю, йдіть додому. Повертайтеся живими до своїх сімей. Усім уже зрозуміло, що таке "спецоперація Путіна",

– сказав лідер "Бумбоксу".

Як живе зараз Україна

Андрій Хливнюк наголосив, що зараз український народ працює як одне ціле. Хтось допомагає цивільним, а хтось слідкує за правопорядком.

"У столиці ще залишилося багато людей, які перебувають у бомбосховищах. Вони вимагають уваги: продуктів, медикаментів і навіть евакуації з тих місць, де йдуть найгарячіші бої. Підрозділ спить по черзі по годинах", – поділився артист.

Андрій Хливнюк звернувся до росіян: