Солист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк опубликовал новое видео на личной странице. В нем он просит русских военных одуматься.

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"Возвращайтесь живыми в свои семьи"

"Всем привет из Киева! Я Андрей Хливнюк – вокалист группы "Бумбокс", а также боец ​​национальной патрульной полиции города Киева. Хочу сказать следующее: за 20 с чем-то дней вторжения "денацифицировать" армии фашистской удалось только детские сады, жилые дома, захватить удалось несколько дорог, на которых их курят. Никто этого не забудет и не простит. Это нужно понимать очень четко", – подчеркнул музыкант.

Андрей Хливнюк призвал всех российских военных, которые понимают, что совершают преступление – бросать оружие.

Если вас направили сюда для того, чтобы убивать и грабить, но вы этого не хотите, потому что понимаете, что это преступление без срока давности, сдайтесь в плен, бросайте оружие, идите домой. Возвращайтесь живыми в свои семьи. Всем уже понятно, что такое "спецоперация Путина",

– сказал лидер "Бумбокса".

Как живет сейчас Украина

Андрей Хливнюк подчеркнул, что сейчас украинский народ работает как одно целое. Кто помогает гражданским, а кто следит за правопорядком.

"В столице еще осталось много людей, которые находятся в бомбоубежищах. Они требуют внимания: продуктов, медикаментов и даже эвакуации из тех мест, где идут самые горячие бои. Подразделение спит поочередно по часам", – поделился артист.