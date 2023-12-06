Єдині, хто дає надію, – зірковий бомонд щиро дякує захисникам у День Збройних Сил

Сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День Збройних Сил – професійне свято наших захисників та захисниць. У цей день українські зірки вітають військових та дякують за життя.

Українські знаменитості діляться словами вдячності до захисників, показують спільні фото та відео. 24 Канал зібрав всі найщиріші привітання.

До слова Вчіть історію, – Андрій Хливнюк, який воює у ЗСУ, звернувся до колег "поза політикою"

"Антитіла"

Музиканти лаконічно привітали зі святом та показали фото, де учасники гурту у формі та з побратимами.

З Днем Збройних Сил України! Віримо. Підтримуємо та допомагаємо. Так переможемо! Пам'ятаємо кожного і кожну, хто пішов на щиті у цій боротьбі,

– написали "Антитіла".

Маша Єфросиніна

Телеведуча зворушливо висловилась про День ЗСУ та показала фото з захисниками. Вона поділилась, що не може обрати жодне слово, яке описало б її почуття до воїнів.

"Наші воїни єдині на сьогодні, хто дає нам надію. Я відчуваю себе нікчемою та невдячним гімном, якщо, забігавшись за день, забуваю скинути їм донат. Я відчуваю презирство до тих українців, хто говорить, що то не їхня війна. Я поклялася собі в жодній мірі не жалітися на життя, поки вони захищають його своїм життям. Я хочу, щоб скоріше все закінчилось, і щоб кожного дня я могла особисто дякувати вам в очі, наші захисники та захисниці! А поки я роблю це у своїх думках та молитвах про вас!" – написала Єфросиніна.

Світлана Тарабарова

Співачка звернулась до захисників зі словами подяки.

Завдяки тобі сьогодні у дітей День Святого Миколая. З Днем Збройних Сил України, наші Герої. Дякуємо за все,

– написала Світлана Тарабарова.

Океан Ельзи

"День Збройних Сил України. День, який триває щосекунди ось вже котрий рік. День тих, завдяки кому є всі ми, країна, життя. Уклінна вдячність! Зі святом, воїни!" – написали учасники гурту.

Наталка Денисенко

Акторка поділилась милим фото з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком. Вона зізналась, що бачить його дуже рідко, але пишається коханим та вдячна йому. Зокрема й за те, що сьогодні є можливість влаштувати свято для дітей.

Хоч сьогодні і день святого Миколая, День ЗСУ здається найважливішим за всі свята на світі! Бо саме завдяки захисту Збройних Сил ми можемо святкувати сьогодні, наскільки це можливо,

– зауважила Денисенко.

Монатік

Артист показав, як виступав для військових.

З щирого серця вітаю наші Збройні сили України з професійним святом! Дякую за те, що кожного дня захищаєте наші землі та виборюєте перемогу вільної країни! Нехай святий Миколай оберігає кожну українську сім’ю, кожну українську захисницю та захисника,

– написав Монатік.

Лілія Ребрик

Ведуча й акторка написала щемкі слова вдячності до українських захисників.

"У військові свята завжди хочеться дякувати – знову і знову. За те, що працюю, живу, просто за те, що жива! Що ношу під серцем дитину. Що вірю і що віра моя у вас незламна! Дякую кожному і кожній — на нулі, в холодному шанці, по вінця у багнюці. Без рідних поруч у свята і сірі будні, без звʼязку, за мить від небезпеки. Завжди й навіки дякую людині у пікселі. Повертайтесь живими", – написала Лілія Ребрик.

Артем Пивоваров пригадав свій виступ для українських військових у Донецькій області.

Леся Нікітюк поділилась зворушливим фото і привітала зі святом.