Українські знаменитості діляться словами вдячності до захисників, показують спільні фото та відео. 24 Канал зібрав всі найщиріші привітання.

До слова Вчіть історію, – Андрій Хливнюк, який воює у ЗСУ, звернувся до колег "поза політикою"

"Антитіла"

Музиканти лаконічно привітали зі святом та показали фото, де учасники гурту у формі та з побратимами.

З Днем Збройних Сил України! Віримо. Підтримуємо та допомагаємо. Так переможемо! Пам'ятаємо кожного і кожну, хто пішов на щиті у цій боротьбі,

– написали "Антитіла".

Маша Єфросиніна

Телеведуча зворушливо висловилась про День ЗСУ та показала фото з захисниками. Вона поділилась, що не може обрати жодне слово, яке описало б її почуття до воїнів.

"Наші воїни єдині на сьогодні, хто дає нам надію. Я відчуваю себе нікчемою та невдячним гімном, якщо, забігавшись за день, забуваю скинути їм донат. Я відчуваю презирство до тих українців, хто говорить, що то не їхня війна. Я поклялася собі в жодній мірі не жалітися на життя, поки вони захищають його своїм життям. Я хочу, щоб скоріше все закінчилось, і щоб кожного дня я могла особисто дякувати вам в очі, наші захисники та захисниці! А поки я роблю це у своїх думках та молитвах про вас!" – написала Єфросиніна.

Світлана Тарабарова

Співачка звернулась до захисників зі словами подяки.

Завдяки тобі сьогодні у дітей День Святого Миколая. З Днем Збройних Сил України, наші Герої. Дякуємо за все,

– написала Світлана Тарабарова.

Океан Ельзи

"День Збройних Сил України. День, який триває щосекунди ось вже котрий рік. День тих, завдяки кому є всі ми, країна, життя. Уклінна вдячність! Зі святом, воїни!" – написали учасники гурту.

Наталка Денисенко

Акторка поділилась милим фото з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком. Вона зізналась, що бачить його дуже рідко, але пишається коханим та вдячна йому. Зокрема й за те, що сьогодні є можливість влаштувати свято для дітей.

Хоч сьогодні і день святого Миколая, День ЗСУ здається найважливішим за всі свята на світі! Бо саме завдяки захисту Збройних Сил ми можемо святкувати сьогодні, наскільки це можливо,

– зауважила Денисенко.

Монатік

Артист показав, як виступав для військових.

З щирого серця вітаю наші Збройні сили України з професійним святом! Дякую за те, що кожного дня захищаєте наші землі та виборюєте перемогу вільної країни! Нехай святий Миколай оберігає кожну українську сім’ю, кожну українську захисницю та захисника,

– написав Монатік.

Лілія Ребрик

Ведуча й акторка написала щемкі слова вдячності до українських захисників.

"У військові свята завжди хочеться дякувати – знову і знову. За те, що працюю, живу, просто за те, що жива! Що ношу під серцем дитину. Що вірю і що віра моя у вас незламна! Дякую кожному і кожній — на нулі, в холодному шанці, по вінця у багнюці. Без рідних поруч у свята і сірі будні, без звʼязку, за мить від небезпеки. Завжди й навіки дякую людині у пікселі. Повертайтесь живими", – написала Лілія Ребрик.

Артем Пивоваров пригадав свій виступ для українських військових у Донецькій області.

Леся Нікітюк поділилась зворушливим фото і привітала зі святом.