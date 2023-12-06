Украинские знаменитости делятся словами благодарности защитникам, показывают общие фото и видео. 24 Канал собрал все самые искренние поздравления.

К слову Учите историю, – Андрей Хливнюк, воюющий в ВСУ, обратился к коллегам "вне политики"

"Антитіла"

Музыканты лаконично поздравили с праздником и показали фото, где участники группы в форме и собратьями.

С Днем Вооруженных Сил Украины! Верим. Поддерживаем и помогаем. Да победим! Помним каждого и каждого, кто пошел на щите в этой борьбе,

– написали "Антитіла".

Маша Ефросинина

Телеведущая трогательно высказалась о Дне ВСУ и показала фото с защитниками. Она поделилась, что не может выбрать ни слова, которое описало бы ее чувства к воинам.

"Наши воины единственные на сегодня, кто дает нам надежду. Я чувствую себя ничтожным и неблагодарным говном, если, забегавшись за день, забываю сбросить им донат. Я чувствую презрение к тем украинцам, кто говорит, что это не их война. Я поклялась себе ни в коей мере не жаловаться на жизнь, пока они защищают ее своей жизнью. Я хочу, чтобы скорее все закончилось, и чтобы каждый день я могла лично благодарить вас в глаза, наши защитники и защитницы! А пока я делаю это в своих мыслях и молитвах о вас!" – написала Ефросинина.

Светлана Тарабарова

Певица обратилась к защитникам со словами благодарности.

Благодаря тебе сегодня у детей День Святого Николая. С Днем Вооруженных Сил Украины, наши герои. Спасибо за все,

– написала Светлана Тарабарова.

Океан Эльзы

"День Вооруженных Сил Украины. День, который длится ежесекундно вот уже который год. День тех, благодаря кому все мы, страна, жизнь. Поклонная благодарность! С праздником, воины!" – написали участники группы.

Наталья Денисенко

Актриса поделилась милым фото с мужем-военным Андреем Фединчиком. Она призналась, что видит его очень редко, но гордится любимым и благодарна ему. В том числе и за то, что сегодня есть возможность устроить праздник для детей.

Хотя сегодня и день святого Николая, День ВСУ кажется самым важным за все праздники на свете! Именно благодаря защите Вооруженных Сил мы можем праздновать сегодня, насколько это возможно,

– заметила Денисенко.

Монатик

Артист показал, как выступал для военных.

От всей души поздравляю наши Вооруженные силы Украины с профессиональным праздником! Спасибо за то, что каждый день защищаете наши земли и боретесь с победой свободной страны! Пусть святой Николай оберегает каждую украинскую семью, каждую украинскую защитницу и защитника,

– написал Монатик.

Лилия Ребрик

Ведущая и актриса написала щемящие слова благодарности украинским защитникам.

"В военные праздники всегда хочется благодарить - снова и снова. За то, что работаю, живу, просто за то, что жива! Что ношу под сердцем ребенка. Что верю и что вера моя у вас несокрушимая! Спасибо каждому и каждой – на нуле, в холодном шанце, до краев в грязи. Без родных рядом по праздникам и серым будням, без связи, в мгновение от опасности. Всегда и навеки благодарю человека в пикселе. Возвращайтесь живыми", – написала Лилия Ребрик.

Артём Пивоваров вспомнил свое выступление для украинских военных в Донецкой области.

Леся Никитюк поделилась трогательным фото и поздравила с праздником.