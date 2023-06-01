Українські знаменитості вітають з Міжнародним днем захисту дітей, пише 24 Канал. Другий рік поспіль це свято набуває особливого значення, адже Росія протягом великої війни щоразу скоює воєнні злочини щодо дітей.

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Джамала

Співачка в емоційному дописі звернулась до українських дітей. Вона нагадала про цифри війни, які розбивають серце: Росія депортувала 19505 дітей, повернути вдалось тільки 371. За даними Офісу Генерального прокурора загинуло 484 дитини, а поранено 992.

Ми всі обіцяли захищати вас. Світ обіцяв та давав гарантії, навіть запровадив ціле свято. Як результат, на жаль, через клятого сусіда ви бачите як помирають ваші батьки, ховаєтесь в бомбосховищах, вас гвалтують.

"Ми ще можемо зупинити це. Розповідайте щодня історії про наших дітей. Тільки ми, дорослі, маємо відповідати за захист наших дітей. Як мама я можу сказати, що немає нічого найкращого у світі, аніж солодкий та мирний сон дитини. За це буду боротися!".

Надя Дорофєєва

Співачка привернула увагу до долі загублених українських дітей. Зокрема, Ярослава Майгура, хлопчика з Харківщини, його батьки загинули. Зірка попросила надати інформацію про малюка, якщо хтось нею володіє.

"1 дитина загинула та 1 дитина постраждала сьогодні після нічного обстрілу Києва… В день захисту дітей. Бо країна-гній немає нічого святого. Пройде час і ми дізнаємось про тисячі дітей, що постраждали, знаходяться в окупації, яких вивезли за межі нашої країни… Я не можу уявити й осягнути цей біль".

Світлана Тарабарова

Артистка показала зворушливе відео з дітьми та нагадала, що діти повністю залежать від дорослих – її батьків чи опікунів.

Ви не ніколи не замислювались, чому саме "захисту"? Я про це вперше подумала, коли взяла в руки свою першу дитину. Таку чисту, світлу та беззахисну. Діти, на жаль, на 100% залежать від нас – дорослих. Ми мусимо дати їм захист, мусимо дати майбутнє. Вони і є наше майбутнє!

– поділилась зірка.

Сергій Бабкін

Музикант нагадав, що другий рік поспіль українські діти в небезпеці. Він привітав малюків зі святом й поділився, що саме за ними – майбутнє.

"Я пишу ці слова насамперед як батько, якому сумно і гірко за всіх українських дітей, у яких забрали безтурботне дитинство. Які змушені були дізнатися, що таке вибухи, чути їх та лякатися. За хлопчиків та дівчаток, які мають спускатися у сховища, розклад життя яких залежить від повітряних тривог. Наші маленькі діти в одну мить подорослішали, коли змушені були покинути свої домівки й друзів. І кожного дня мені нестерпно болить за дітей, яких ми, дорослі, не змогли захистити й тепер вони назавжди наші янголи. Я дуже хочу, щоб всі діти повернулися додому, щоб якомога скоріш настав той день, коли Земля стане безпечним місцем для них".

Настя Каменських

Сьогодні в Україні День захисту дітей. Але хто б міг подумати, що у 21 столітті нам доведеться захищати їх від ракет та дронів? Що в цивілізованому суспільстві, замість святкувань з морозивом та кульками, батьки українських дітей мають оплакувати втрати та молитися про збереження життя найдорожчих у світі людей?

"Я щиро бажаю, щоб цей жах закінчився й українські діти могли радіти дитинству та мріяти про щасливе майбутнє, яке у них ніхто не зможе нахабно відібрати. Бережіть дитинство. Не втрачайте дитину в собі".

Ілона Гвоздьова

Танцівниця висловилась про трагічну ніч, коли під час обстрілу загинула дитина.

"Звісно, хочеться вірити в те що є справедливість в цьому світі й добро переможе зло, та на жаль, це не поверне вже тих янголяток, які загинули від агресії параші! Бережіть себе, своїх близьких. Вже трохи здають нерви від всього цього жаху. Сьогодні ми бігли з дитиною в укриття і в цей момент я думала, Слава Богу, мій синочок у бабусі, бо якщо ми помремо, хоч одна дитина залишиться з рідними".

Григорій Решетник

Ведучий зворушливо привітав з Днем захисту дітей та висловився про нічну атаку окупантів.

Alyosha

Дружина Тараса Тополі показала фото доньки з книжкою про війну. Вона нагадала, що виховання дітей – це найбільша відповідальність перед майбутнім.

Це свято, яке нагадує нам про найцінніше, що є у нашому житті – наші діти. Це день, коли ми згадуємо про їхні права, добробут та безпеку. Одна з найважливіших речей, яку ми маємо зробити для наших дітей, дати їм щасливе дитинство в люблячій сім’ї, де найкращі прояви відносин будуть прикладом для їх майбутнього.

Ксенія Мішина

Акторка показала фото в обіймах сина й зізналась, що нічого ціннішого та дорожчого за ці обійми, а також дітей, не має.

"Сьогодні таке важливе свято і такий складний та трагічний ранок. Ранок, коли багато хто міцно обійняв своїх дітей зі сльозами на очах, а для когось цей світ став назавжди чорно-білим та гірким. "Діти війни" – ком в горлі, стиснення судин і мокрі від усвідомлення очі. Так сталося, що ці слова зараз і про наших дітей".