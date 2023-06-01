Украинские знаменитости поздравляют с Международным днем защиты детей, пишет 24 Канал. Второй год подряд этот праздник приобретает особое значение, ведь Россия в течение великой войны каждый раз совершает военные преступления в отношении детей.

Смотрите также Дети гибнут из-за взбешенного деда, – Катя Осадча о трагических последствиях обстрела Киева

Джамала

Певица в эмоциональном сообщении обратилась к украинским детям. Она напомнила о разбивающих сердце цифрах войны: Россия депортировала 19505 детей, вернуть удалось только 371. По данным Офиса Генерального прокурора погибли 484 ребенка, а ранены 992.

Мы все обещали вас защищать. Мир обещал и давал гарантии, даже ввел весь праздник. Как результат, к сожалению, из-за проклятого соседа вы видите как умирают ваши родители, прячетесь в бомбоубежищах, вас насилуют.

"Мы еще можем остановить это. Рассказывайте каждый день истории о наших детях. Только мы, взрослые, должны отвечать за защиту наших детей. Как мама я могу сказать, что нет ничего лучшего в мире, чем сладкий и мирный сон ребенка. За это буду бороться!".

Надя Дорофеева

Певица привлекла внимание к судьбе потерянных украинских детей. В частности, Ярослава Майгура, мальчика из Харьковской области, его родители погибли. Звезда попросила предоставить информацию о малыше, если кто-то ею владеет.

"1 ребенок погиб и 1 ребенок пострадал сегодня после ночного обстрела Киева… В день защиты детей. Потому что в стране-навоз нет ничего святого. Пройдет время и мы узнаем о тысячах пострадавших детей находятся в оккупации, которых вывезли за пределы нашей страны… Я не могу представить и постичь эту боль".

Светлана Тарабарова

Артистка показала трогательное видео с детьми и напомнила, что дети полностью зависят от взрослых – ее родителей или опекунов.

Вы не никогда не задумывались, почему именно "защиты"? Я об этом впервые подумала, когда взяла в руки своего первого ребенка. Такую чистую, светлую и беззащитную. Дети, к сожалению, на 100% зависят от нас – взрослых. Мы должны дать им защиту, должны дать будущее. Они и есть наше будущее!

– поделилась звезда.

Сергей Бабкин

Музыкант напомнил, что второй год украинские дети подряд в опасности. Он поздравил детей с праздником и поделился, что именно за ними – будущее.

"Я пишу эти слова прежде всего как отец, которому грустно и горько за всех украинских детей, у которых забрали беззаботное детство. Какие вынуждены были узнать, что такое взрывы, слышать их и пугаться. За мальчиков и девочек, которые должны спускаться в хранилища, расписание жизни которых зависит от воздушных тревог... Наши маленькие дети в одно мгновение повзрослели, когда вынуждены были покинуть свои дома и друзей, и каждый день мне невыносимо болит детей, которых мы, взрослые, не смогли защитить и теперь они навсегда наши ангелы. Хочу, чтобы все дети вернулись домой, чтобы как можно скорее наступил тот день, когда Земля станет безопасным местом для них".

Настя Каменских

Сегодня в Украине День защиты детей. Но кто бы мог подумать, что в 21 веке нам придется защищать их от ракет и дронов? Что в цивилизованном обществе вместо празднований с мороженым и шариками родители украинских детей должны оплакивать потери и молиться о сохранении жизни самых дорогих в мире людей?

"Я искренне желаю, чтобы этот ужас закончился и украинские дети могли радоваться детству и мечтать о счастливом будущем, которое у них никто не сможет нагло отобрать. Берегите детство. Не теряйте ребенка в себе".

Илона Гвоздева

Танцовщица высказалась о трагической ночи, когда во время обстрела погиб ребенок.

"Конечно, хочется верить в то, что есть справедливость в этом мире и добро победит зло, но, к сожалению, это не вернет уже тех ангелочков, которые погибли от агрессии параши! Берегите себя, своих близких. Уже немного сдают нервы от всего этого ужаса. Сегодня мы бежали с ребенком в укрытие и в этот момент я думала, Слава Богу, мой сынишка у бабушки, потому что если мы умрем, хоть один ребенок останется с родными".

Григорий Решетник

Ведущий трогательно поздравил с Днем защиты детей и высказался о ночной атаке оккупантов.

Alyosha

Жена Тараса Тополи показала фото дочери с книгой о войне. Она напомнила, что воспитание детей – это самая большая ответственность перед будущим.

Этот праздник, напоминающий нам о самом ценном, что есть в нашей жизни – наши дети. Это день, когда мы вспоминаем об их правах, благополучии и безопасности. Одна из важнейших вещей, которую мы должны сделать для наших детей, дать им счастливое детство в любящей семье, где самые лучшие проявления отношений будут примером для их будущего.

Ксения Мишина

Актриса показала фото в объятиях сына и призналась, что ничего ценнее и дороже этих объятий, а также детей, нет.

"Сегодня такой важный праздник и такое сложное и трагическое утро. Утро, когда многие крепко обняли своих детей со слезами на глазах, а для кого-то этот мир стал навсегда черно-белым и горьким. "Дети войны" – ком в горле, сжатие сосудов и мокрые от осознания глаза. Так случилось, что эти слова сейчас и о наших детях".