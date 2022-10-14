Вона боронить, бо любить, – Олена Зеленська зворушливо привітала захисниць зі святом

14 жовтня – особливий день. Це день наших захисників і захисниць. Вони заслуговують на найкращі привітання. Але жодні слова не зможуть описати вдячність українців. Олена Зеленська опублікувала особливе привітання, яке адресувала всім жінками на війні.

Тисячі українських матерів, дружин, доньок зараз перебувають на фронті. Вони змінили підбори на берці та пліч-о-пліч з чоловіками виганяють окупантів з наших земель. Це сучасні героїні, які вражають сміливістю, витривалістю.

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Олена Зеленська привітала захисниць України

Багато жінок одягнули військову форму у 2014 році. Ще більше – після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого цього року. Від жінок, які хоробро захищають свою країну, не можна відвести очей.

Вона може бути професійною військовою, а може – вчителькою, яка стала на захист найдорожчого. Після найгарячіших битв вона пише родині і близьким, що все добре і скоро вони будуть разом. Вона командує артилерією чи керує дроном. Або ж працює, щоб ця артилерія та дрони, їжа та ліки були в нашого війська вчасно. Вона боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить,

– зворушливо написала Зеленська.

14 жовтня – день, який присвячений всім нашим захисникам і захисницям. День, коли ми можемо відзначити жіночу роль у порятунку країни. Не забуваймо, що щодня і щомиті українські жінки ризикують життям заради мирного майбутнього. Зараз у лавах ЗСУ є 41 тисяча жінок, з яких понад 8 тисяч – офіцерки. Ще 18 тисяч працюють в системі армії, щоб наша армія ефективно працювала.

Дякуємо вам, захисниці! І уклін усім захисникам! Наші героїні та герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими й неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного – за кожен наш день життя,

– наголосила Олена Зеленська.

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Дякуємо, що захищаєте! Слава героям України!