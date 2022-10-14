Тысячи украинских матерей, жен, дочерей сейчас находятся на фронте. Они сменили каблуки на берцы и бок о бок с мужчинами выгоняют оккупантов из наших земель. Это современные героини, поражающие смелостью, выносливостью.

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Елена Зеленская поздравила защитниц Украины

Многие женщины одели военную форму в 2014 году. Еще больше – после полномасштабного вторжения России 24 февраля этого года. От женщин, которые храбро защищают свою страну, нельзя отвести глаз.

Она может быть профессиональной военной, а может – учительницей, которая стала в защиту самого дорогого. После самых жарких сражений она пишет семье и близким, что все хорошо и скоро они будут вместе. Она командует артиллерией или управляет дроном. Или работает, чтобы эта артиллерия и дроны, еда и лекарства были у нашего войска вовремя. Она боец во всем, за что берется. Она защищает, потому что любит,

– трогательно написала Зеленская.

14 октября – день, посвященный всем нашим защитникам и защитницам. День, когда мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Не забывайте, что ежедневно и ежесекундно украинские женщины рискуют жизнью ради мирного будущего. Сейчас в рядах ВСУ есть 41 тысяча женщин, из которых более 8 тысяч – офицерки. Еще 18 тысяч работают в системе армии, чтобы наша армия эффективно работала.

Спасибо вам, защитницы! И поклон всем защитникам! Наши героини и герои, вы очень нужны нам и вашим семьям живыми и невредимыми. Обнимаем каждую и каждого – за каждый наш день жизни,

– подчеркнула Елена Зеленская.

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Спасибо, что защищаете! Слава героям Украины!