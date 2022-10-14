Тисячі українських матерів, дружин, доньок зараз перебувають на фронті. Вони змінили підбори на берці та пліч-о-пліч з чоловіками виганяють окупантів з наших земель. Це сучасні героїні, які вражають сміливістю, витривалістю.

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Олена Зеленська привітала захисниць України

Багато жінок одягнули військову форму у 2014 році. Ще більше – після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого цього року. Від жінок, які хоробро захищають свою країну, не можна відвести очей.

Вона може бути професійною військовою, а може – вчителькою, яка стала на захист найдорожчого. Після найгарячіших битв вона пише родині і близьким, що все добре і скоро вони будуть разом. Вона командує артилерією чи керує дроном. Або ж працює, щоб ця артилерія та дрони, їжа та ліки були в нашого війська вчасно. Вона боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить,

– зворушливо написала Зеленська.

14 жовтня – день, який присвячений всім нашим захисникам і захисницям. День, коли ми можемо відзначити жіночу роль у порятунку країни. Не забуваймо, що щодня і щомиті українські жінки ризикують життям заради мирного майбутнього. Зараз у лавах ЗСУ є 41 тисяча жінок, з яких понад 8 тисяч – офіцерки. Ще 18 тисяч працюють в системі армії, щоб наша армія ефективно працювала.

Дякуємо вам, захисниці! І уклін усім захисникам! Наші героїні та герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими й неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного – за кожен наш день життя,

– наголосила Олена Зеленська.

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Дякуємо, що захищаєте! Слава героям України!