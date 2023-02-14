24 Канал пообщался с супругами актеров и музыкантов, которые были или сейчас на фронте. Трогательные поздравления, которые они адресовали любимым защитникам – читайте дальше.

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Люблю, береги себя, – Вероника Вельч с нежностью поздравила Олега Сенцова

Жена режиссера Олега Сенцова живет с новорожденным сыном в США. Ее любимый уже почти год стоит на защите Украины. В День святого Валентина Вероника обратилась к Олегу с трогательным поздравлением.

Твои собратья знают тебя как отважного командира, коллеги по кино как требовательного, а порой и очень требовательного режиссера, ну а я – как моего самого дорогого мужчину, с которым хочется снова и снова встречать солнце на палубе яхты. Счастлива, что наша жизнь не была поставлена на паузу. Счастлива, что мы так и не научились откладывать жизнь на потом. Что для каждого из нас любить – это давать другому столько кислорода и пространства для самореализации, сколько нужно. Благодарна, что имеем много любви, а нынешний день только один из 365/366, когда хочется сказать: "Люблю. Береги себя и пусть Бог бережет!"



Олег Сенцов и Вероника Вельч / Фото из фейсбука режиссера

Ты мое все, – Alyosha с любовью обратилась к любимому Тарасу Тополе

В первые дни полномасштабного вторжения Тарас Тополя с друзьями встал на защиту Украины, а его жена Елена с детьми уехала в Америку. Там она выступает на благотворительных концертах, а также занимается тремя общими детьми. После отвода с фронта лидер "Антител" ездил навещать семью. Хотя День влюбленных Елена и Тарас проведут за тысячи километров друг от друга, это не влияет на их искренние чувства, которые только укрепило расстояние.

Не представляю… Как могу жить без тебя? Ты все мое! Любовь творит чудеса! Украинцы точно знают, что такое любовь! Пусть цветет в наших сердцах до конца!



Елена и Тарас Тополи / Фото из личного архива артистки

Я и Мия очень любим тебя, – жена Ярмака трогательно обратилась к нему в День Валентина.

Рэпер YARMAK тоже не остается в стороне от событий, происходящих в Украине. Он часто бывает на фронте, с коллегами в составе "Культурного десанта". Жена артиста – Анна Ярмак призвала мужа быть осторожным и снова призналась в любви.

Будь осторожным, последовательным в своих действиях, спокойным, несмотря на ситуацию, которая может произойти. Не теряй концентрацию и имей постоянную веру в то, что все будет хорошо. А также самое важное – чтобы ангел-хранитель всегда оберегал тебя. Я и Мия (дочь Анны и Александра – 24 Канал) очень любим тебя, у нас впереди еще очень много планов на эту интересную жизнь в нашей свободной, независимой Украине.



YARMAK с женой и дочерью / Фото из инстаграма Анны Ярмак

Жду дома, – чувственное обращение Наталии Денисенко к мужу в ВСУ

Актер Андрей Фединчик также пошел служить в ВСУ. Сейчас жена Наталья Денисенко с сыном остаются в Киеве. Актриса ждет любимого дома. Наталья и Андрей стали той парой, чьи чувства война только укрепила.

За это время войны я поняла, насколько ты близок и дорог мне. Я очень скучаю даже по тому, что раньше считала твоими недостатками. Очень люблю тебя и жду дома.



Наталья Денисенко с мужем / Фото из инстаграма актрисы